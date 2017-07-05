Beşiktaş Pepe'nin maliyetini KAP'a söyledi
Beşiktaş, Pepe ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a açıkladı. Siyah beyazlılar Portekizli futbolcuya 2 yıl boyunca toplam 9.5 milyon Euro garanti ücret ödeneceğini belirtti.05 Temmuz 2017 Çarşamba 15:00
Beşiktaş, Pepe ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a açıkladı. Siyah beyazlılar Portekizli futbolcuya 2 yıl boyunca toplam 9.5 milyon Euro garanti ücret ödeneceğini belirtti.
İşte Beşiktaş'ın Pepe açıklamasının detayları;
- Kepler Laveran Lima Ferreira (Pepe)' in transferi konusunda oyuncunun kendisiyle anlaşmaya varılmıştır. Oyuncu ile 2 yılık anlaşmaya varılmış olup, 2017/2018 ve 2018/2019 Sezonununda Toplam 9.500.000 Avro Garanti Ücret Ayrıca oynadğı maçlarda puan başı 4.000 Avro ödenecektir.