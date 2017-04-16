Beşiktaş-Olympique Lyon maçının biletleri satışa çıkıyor

Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanşında Fransa temsilcisi Olympique Lyon ile oynayacağı maçın biletleri yarın satışa sunulacak.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Vodafone Arena'da 20 Nisan Perşembe günü saat 22.05'te başlayacak maçın biletlerinin saat 14.00'ten itibaren Vodafone Arena bilet satış gişesi, www.passo.com.tr ve N'Kolay internet sitelerinden satışa çıkarılacağı belirtildi.
Müsabakanın bilet fiyatları şöyle:
Kategori 1: 400 lira
Kategori 2: 375 lira
Kategori 3: 350 lira
Kategori 4: 325 lira
Kategori 5: 300 lira
Kategori 6: 275 lira
Kategori 7: 150 lira
Kategori 8: 140 lira
VIP ve 1903 A-E Blok: 800 lira
1903 B-D Blok: 850 lira
1903 C Blok: 900 lira
İki takım arasında Fransa'da oynanan ilk karşılaşmadan Olympique Lyon 2-1 galip ayrılmıştı.
Kaynak: AA