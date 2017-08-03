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Beşiktaş, Negredo'yu borsaya bildirdi

Beşiktaş, Valencia'da forma giyen Alvaro Negredo Sanchez'in transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.

03 Ağustos 2017 Perşembe 10:11
Beşiktaş, Negredo'yu borsaya bildirdi

Beşiktaş, İspanya 1. Futbol Ligi ekiplerinden (La Liga) Valencia'da forma giyen Alvaro Negredo Sanchez'in transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Alvaro Negredo Sanchez'in transferi konusunda kendisi ve kulübü Valencia ile görüşmelere başlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 10:11
  1. İstanbul
  2. Sunderland
  3. Beşiktaş
  4. Aydın
  5. Gökhan Gönül
  6. İspanya
  7. Valencia
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