Beşiktaş, Monaco'yu ağırlıyor

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45+1' Monaco, Lopes ile 0-1 öne geçti.

45' İlk yarının sonuna 2 dakika eklendi.

44' Sağ kanattan çalımlarla içeri giren Gökhan Gönül şutunu çekti top direğin yanından auto çıktı.

42' Kullanılan köşe vuruşunda Monaco savunması topa sahip oldu.

41' Beşiktaş büyük fırsattan yararlanamadı! Oğuzhan sağ kanattan içeri girdi müthiş bir çalımla rakibini oyundan düşürdü ve pasını verdi ancak Monaco savunması topu kornere attı.

39' Sağ kanattan ceza sahası içine giren Ricardo Qauresma orta yapmak yerine tercihini şut çekmekten yana kullananınca top kaleci Subasic'te kaldı.

38' Monaco'nun sağ kanattan yaptığı ortada Fabri zamanında kalesini terk ederek topu kazandı.

37' Monaco çok tehlikeli geldi. Sol kanattan topu getiren Jovetic'in içeri gönderdiği pasta Balde altıpasta topa dokundu ama kalecimiz Fabri başarılıydı ve savunma topu uzaklaştırdı.

36' Gönül oyuna devam edebilecek durumda. Maç kaldığı yerden devam ediyor.

35' Beşiktaş Gönül sakatlık geçirerek kendini yere bıraktı. Sağlık görevlileri sahada...

34' Kartal ani atağında Fabinho Quaresma'yı düşürdü ancak İtalyan hakem kartına başvurmadı.

32' Uzaklardan şansını deneyen Lopes topu üstten dışarı gönderdi.

30' Ceza sahası içinde topla buluşan Ryan Babel çok güzel döndü ama şutunu çekemeden savunma önünü kapattı.

29' Adriano savunmadan çıkarken topu kaybetti. Stevan Jovetic'e gelen topta savunmamız hızlı davrandı ve tehlikeyi büyümeden engelledi.

28' Kullanılan serbest vuruşta Pepe rakibine faul yaptı. Oyun Monaco'nun vuruşuyla devam edecek.

26' Monaco'da erken bir oyuncu değişikliği! Sakatlanan Lemar yerini Stevan Jovetic'e bıraktı.

25' Monaco'nun ani atağını durdurmak için rakibine faul yapan Arslan sarı kart gördü.

21' Tehlikeli geldik! Ricardo Quaresma'nın sağ kanattan ortasında savunma araya girdi. Devamın top Oğuzhan'ın önüne düştü ama şutunu çekemeden Monaco savunması önünü kapattı.

18' Bu dakikalarda yapılan karşılıklı faullerle oyun sık sık aksıyor.

15' Kullanılan köşe vuruşunda Fabri topu güçlükle çizgi üstünden çıkardı. Beşiktaş büyük tehlike atlattı.

14' Monaco sağ kanattan geldi. Yapılan orta Dusko Tosic'e çarparak dışarı çıktı. Korner.

13' Thomas Lemar'ın ciddi bir şeyi yok oyun kaldığı yerden devam ediyor.

12' Monaco'da Tolgay ile çarpışan Lemar yerde kaldı. Monacolu futbolcular topu dışarı gönderdi.

10' Geçen ilk 10 dakikada temsilcimiz Beşiktaş'ın üstünlüğü dikkat çekiyor.

8' Kullanılan serbest vuruşta Monaco takımı hata yapmadı.

7' Quaresma'nın ortasında top Moutinho'nun eline çarpı Kartal tehlikeli olabilecek bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

5' Yine etkili geldik! Sağ kanattan Gönül'ün ortasında top Cenk'e gelmeden savunma araya girdi.

4' Vodafone Park'ta kulakları sağır edecek bir tezahürat var.

2' Kullanılan köşe vuruşunda Monaco savunması topu uzaklaştırdı.

1' İlk atak Beşiktaş'tan Cenk Tosun sol kanattan içeri girdi ortasında top savunmadan çıktı. Korner.

1' Hakem işareti verdi ve maç başladı.

M.Ö.: Şampiyonlar Ligi G Grubu 4. hafta maçında Beşiktaş, Fransa temsilcisi Monaco ile karşılaşıyor.

M.Ö.: Gruba 3 maçta aldığı 3 galibiyetle liderlik eden Beşiktaş, Monaco'yu yenmesi halinde gruptan çıkmayı garantileyecek.

BEŞİKTAŞ: Fabri, Adriano, Pepe, Tosic, Gökhan Gönül, Atiba, Oğuzhan, Tolgay, Babel, Quaresma, Cenk Tosun

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

MONACO: Subasic, Fabinho, Jemerson, Glik, Raggi, Jorge, Moutinho, Tielemans, Lopes, Lemar, Balde

TEKNİK DİREKTÖR: Leonardo Jardim