Beşiktaş, Monaco'yla berabere kaldı

90+4' Ve hakem 90 dakikayı bitiriyor. Skor 1-1

90+3' Maçın hakemi, sarı kartını Diakhaby için kullandı.

90+1' Ani atağa çıkan Monaco'yu durdurmak için faul yapan Gary Medel sarı kart gördü.

90' Hakem maçın sonuna 5 dakika ekledi.

89' Çalım deneyen Ricardo Quaresma rakibini geçemeyeince tekme attı İtalyan hakem sarı kart gösterdi.

88' Monaco'nun sağ kanattan ortasında Jemerson kafa vuruşunu yaptı top Fabri'nin üstüne geldi ve kontrol etti.

86' Monaco'da Rony Lopes çıktı yerine Diakhaby girdi

85' Ricardo Quaresma kullandığı kornerde kaleyi düşününce top yan ağlarda kaldı.

84' Kartal sol kanattan geldi. Quaresma'nın ortası savunmadan kornere çıktı.

83' Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson'nun yerine Talisca girdi.

80' Cenk uzaklardan şansını denedi top üstten dışarı çıktı.

78' Babel ceza sahasını karıştırdı ancak pas vermekte gecikince savunma araya girdi.

75' Beşiktaş'da oyuncu değişikliği! Tolgay Arslan yerini Matej Mitrovic'e bıraktı.

74' Monaco'da Tielemans çıktı yerine Guido Carillo girdi.

71' Monaco tehlikeli geldi. Sol kanattan içeri kat eden Jovetic sağ kanattan gelen Raggi'yi gördü ve pasını verdi. Onun şutunda top büyük bir farkla auta çıktı.

69' Sakatlanan Tosic yerini Gary Medel'e bıraktı.

68' Tolgay bir sakatlık geçiriyor kenara geldi. Bu arada Dusko Tosic de kendini yere bıraktı.

67' Ricardo Quaresma'nın sağ kanattan ortasında kaleci Subasic zamanında çıkarak topu sahibi oldu.

66' Monaco'nun kullandığı serbest vuruşta Monacolu oyuncular ofsayta düştü.

65' Dusko Tosic rakibine sert bir şekilde faul yapınca sarı kart gördü.

64' Beşiktaş atağında Cenk sol kanattan ceza sahası içine girdi ilk çalımını attı ancak Monaco savunması son anda araya girdi.

60' Monaco'nun sağ kanattan ortasında top Fabri'de kaldı

58' Beşiktaş mutlak bir golü kaçırdı! Savunma arkasına atılan topa hareketlenen Babel kaleciyi çalımladıktan sonra arkadan gelen Quaresma'nın önüne topu bıraktı. Onun şutu üstten dışarı çıktı.

54' Cenk penaltı vuruşunda topu sol üst köşeden filelerle buluşturuyor ve şimdi skor 1-1.

53' Penaltı pozisyonunda faulu yapan Jorge sarı kart gördü.

53' Penaltı! Ricardo Quaresma yerde kaldı.

51' Adriano'nun sol kanattan ortasında top kimseye değmeden kaleci Danijel Subasic'e gitti.

50' Tolgay'dan Ricardo Quaresma'nın koşu yoluna müthiş bir pas geldi ancak Quaresma topa yetişemedi. Beşiktaş'ın tehlikeli olabilecek atağı başlamadan sona erdi.

48' Kullanılan köşe vuruşunda Tosun'un volesi üstten dışarı çıktı.

47' Oğuzhan Özyakup'un sağ kanattan yaptığı ortada top savunmadan kornere çıktı.

46' Hakem ikinci yarının ilk işaretini verdi.

45+3' Vodafone Park stadyumunda maçın ilk yarısı sona erdi.

45+1' Monaco, Lopes'in golü ile öne geçiyor... Adriano'nun kaptırdığı top ile ceza yayına sokulan Lopes sol ayağının içi ile vuruşunu yaptı ve topu sol köşeden filelerle buluşturuyor.

45' İlk yarının sonuna 2 dakika eklendi.

44' Sağ kanattan çalımlarla içeri giren Gökhan Gönül şutunu çekti top direğin yanından auto çıktı.

42' Kullanılan köşe vuruşunda Monaco savunması topa sahip oldu.

41' Beşiktaş büyük fırsattan yararlanamadı! Oğuzhan sağ kanattan içeri girdi müthiş bir çalımla rakibini oyundan düşürdü ve pasını verdi ancak Monaco savunması topu kornere attı.

39' Sağ kanattan ceza sahası içine giren Ricardo Qauresma orta yapmak yerine tercihini şut çekmekten yana kullananınca top kaleci Subasic'te kaldı.

38' Monaco'nun sağ kanattan yaptığı ortada Fabri zamanında kalesini terk ederek topu kazandı.

37' Monaco çok tehlikeli geldi. Sol kanattan topu getiren Jovetic'in içeri gönderdiği pasta Balde altıpasta topa dokundu ama kalecimiz Fabri başarılıydı ve savunma topu uzaklaştırdı.

36' Gönül oyuna devam edebilecek durumda. Maç kaldığı yerden devam ediyor.

35' Beşiktaş Gönül sakatlık geçirerek kendini yere bıraktı. Sağlık görevlileri sahada...

34' Kartal ani atağında Fabinho Quaresma'yı düşürdü ancak İtalyan hakem kartına başvurmadı.

32' Uzaklardan şansını deneyen Lopes topu üstten dışarı gönderdi.

30' Ceza sahası içinde topla buluşan Ryan Babel çok güzel döndü ama şutunu çekemeden savunma önünü kapattı.

29' Adriano savunmadan çıkarken topu kaybetti. Stevan Jovetic'e gelen topta savunmamız hızlı davrandı ve tehlikeyi büyümeden engelledi.

28' Kullanılan serbest vuruşta Pepe rakibine faul yaptı. Oyun Monaco'nun vuruşuyla devam edecek.

26' Monaco'da erken bir oyuncu değişikliği! Sakatlanan Lemar yerini Stevan Jovetic'e bıraktı.

25' Monaco'nun ani atağını durdurmak için rakibine faul yapan Arslan sarı kart gördü.

21' Tehlikeli geldik! Ricardo Quaresma'nın sağ kanattan ortasında savunma araya girdi. Devamın top Oğuzhan'ın önüne düştü ama şutunu çekemeden Monaco savunması önünü kapattı.

18' Bu dakikalarda yapılan karşılıklı faullerle oyun sık sık aksıyor.

15' Kullanılan köşe vuruşunda Fabri topu güçlükle çizgi üstünden çıkardı. Beşiktaş büyük tehlike atlattı.

14' Monaco sağ kanattan geldi. Yapılan orta Dusko Tosic'e çarparak dışarı çıktı. Korner.

13' Thomas Lemar'ın ciddi bir şeyi yok oyun kaldığı yerden devam ediyor.

12' Monaco'da Tolgay ile çarpışan Lemar yerde kaldı. Monacolu futbolcular topu dışarı gönderdi.

10' Geçen ilk 10 dakikada temsilcimiz Beşiktaş'ın üstünlüğü dikkat çekiyor.

8' Kullanılan serbest vuruşta Monaco takımı hata yapmadı.

7' Quaresma'nın ortasında top Moutinho'nun eline çarpı Kartal tehlikeli olabilecek bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

5' Yine etkili geldik! Sağ kanattan Gönül'ün ortasında top Cenk'e gelmeden savunma araya girdi.

4' Vodafone Park'ta kulakları sağır edecek bir tezahürat var.

2' Kullanılan köşe vuruşunda Monaco savunması topu uzaklaştırdı.

1' İlk atak Beşiktaş'tan Cenk Tosun sol kanattan içeri girdi ortasında top savunmadan çıktı. Korner.

1' Hakem işareti verdi ve maç başladı.

M.Ö.: Şampiyonlar Ligi G Grubu 4. hafta maçında Beşiktaş, Fransa temsilcisi Monaco ile karşılaşıyor.

M.Ö.: Gruba 3 maçta aldığı 3 galibiyetle liderlik eden Beşiktaş, Monaco'yu yenmesi halinde gruptan çıkmayı garantileyecek.

BEŞİKTAŞ: Fabri, Adriano, Pepe, Tosic, Gökhan Gönül, Atiba, Oğuzhan, Tolgay, Babel, Quaresma, Cenk Tosun

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

MONACO: Subasic, Fabinho, Jemerson, Glik, Raggi, Jorge, Moutinho, Tielemans, Lopes, Lemar, Balde

TEKNİK DİREKTÖR: Leonardo Jardim