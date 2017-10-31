Beşiktaş-Monaco maçında çifte sürpriz
Şampiyonlar Ligi'nde 4. haftada Beşiktaş'ın konuğu olacak Monaco'nun İstanbul kadrosu açıklandı.31 Ekim 2017 Salı 11:39
Şampiyonlar Ligi'nde G Grubu'nda 3'te 3 yaparak lider durumda bulunan Beşiktaş, yarın Monaco'yu ağırlayacak. Fransız ekibinin Beşiktaş maçı için 20 kişilik kadrosu açıklanırken sakatlıkları bulunan iki yıldız kadroya dahil edilmedi.
YETİŞMELERİ ZOR DEMİŞTİ
Monaco'nun Ligue 1'in 11. haftasında Bordeaux'u 2-0 yendiği maç sonunda açıklamalar yapan teknik direktör Leonardo Jardim, iki oyuncusunun da tedavilerinin sürdüğünü ancak Beşiktaş maçına yetişmelerinin zor olduğunu belirmişti.
Monaco'nun kadrosu şöyle:
KALECİ
Subasic, Benaglio, Sy
SAVUNMA
Glik, Jemerson, Jorge, Raggi, Toure
ORTA SAHA
Boschilia, Fabinho, Lemar, Moutinho, N'Doram, Rony Lopes, Tielemans
FORVET
Balde, Carrillo, Diakhaby, Ghezzal, Jovetic
BEŞİKTAŞ REKOR PEŞİNDE
UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu dördüncü maçında yarın Fransa'nın Monaco takımıyla evinde karşılaşacak Beşiktaş, yeni bir rekor için sahaya çıkacak. Grubundaki ilk 3 maçını kazanarak Şampiyonlar Ligi'nin en iyi başlangıcını yapan Türk takımı unvanını alan Beşiktaş, bu sefer grupta en yüksek puanı toplayan ekip olarak tarihe geçmek istiyor. G Grubu'ndaki ilk 3 maçında Porto'yu 3-1, Leipzig'i 2-0 ve Monaco'yu 2-1 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, 9 puanla lider durumda bulunuyor. Fransa temsilcisini yenmesi halinde 12 puana ulaşacak Beşiktaş, hem en iyi başlangıç serisini 4 maça çıkaracak hem de Türk takımları arasında gruplarda en yüksek puan alan takım olacak.