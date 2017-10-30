Beşiktaş Monaco maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifreli mi şifresiz mi soruları merak ediliyor. Şampiyonlar Ligi Grubu 4. hafta maçında temsilcimizi Beşiktaş sahasında Fransız temsilcisi Monaco'yu ağırlayacak. Devler Ligi'nde 3'te 3 yaparak büyük bir avantaja ve başarıya imza atan Beşiktaş Mobaco'yu evine puansız göndererek gruptan lider çıkmak adına dev bir adım atmak istiyor. Peki Beşiktaş Monaco maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş'ın maçı şifresiz mi olacak?

BEŞİKTAŞ - MONACO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 4. Maçında 1 Kasım Çarşamba günü saat 20.00’de Vodafone Park’da Fransız temsilcisi As Monaco ile karşılaşacaktır. Beşiktaş - Monaco maçı Tivibu Spor 2 kanalından naklen şifreli olarak yayınlanacak.

Beşiktaş Monaco maçını Paolo Tagliavento yönetecek

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 4. maçında 1 Kasım Çarşamba günü evinde oynayacağı Monaco maçında İtalyan hakem Paolo Tagliavento düdük çalacak. UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda mücadele eden Beşiktaş'ın 4. haftada Fransa temsilcisi Monaco ile evinde oynayacağı karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Paolo Tagliavento yönetecek. Vodafone Park Stadı'nda 1 Kasım Çarşamba günü oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakada Paolo Tagliavento'nun yardımcılığını Alessandro Giallatini ve Filippo Meli yaparken, maçın dördüncü hakemi ise Riccardo Di Fiore olacak.

Devler Ligi'nde 4. hafta heyecanı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. haftası yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Beşiktaş, G Grubu 4. maçında, 1 Kasım Çarşamba günü evinde Monaco ile mücadele edecek. Devler Ligi grup aşamalarında 4. hafta heyecanı yarın ve 1 Kasım Çarşamba günü oynanacak mücadelelerle devam edecek. Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda 9 puanla lider konumda bulunan Beşiktaş, Fransız ekibi Monaco ile çarşamba günü Vodafone Park'ta oynayacak.

Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçlarının programı şöyle:

31 Ekim Salı

22.45 Manchester United - Benfica

22.45 Basel - CSKA Moskova

22.45 Celtic - Bayern Münih

22.45 Paris Saint-Germain - Anderlecht

22.45 Roma - Chelsea

22.45 Atletico Madrid - Karabağ

22.45 Olympiakos - Barcelona

22.45 Sporting Lizbon - Juventus

1 Kasım Çarşamba

20.00 Beşiktaş - Monaco

22.45 Liverpool - Maribor

22.45 Sevilla - Spartak Moskova

22.45 Shakhtar Donetsk - Feyenoord

22.45 Napoli - Manchester City

22.45 Porto - Leipzig

22.45 Tottenham - Real Madrid

22.45 Borussia Dortmund - APOEL

Beşiktaş’ta Monaco mesaisi başladı

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi G grubu 4. maçında oynayacağı Monaco mücadelesi hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi G grubu 4. maçında sahasında Monaco ile karşılaşacak olan Beşiktaş, bugün Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda dinlenme, kondisyon ve taktik çalışması yapıldı. Aytemiz Alanyspor maçında forma giyen futbolcular salonda rejenerasyon çalışması yaparak idmanı tamamlarken, diğer oyuncular ise sahada yapılan ısına ve streching çalışması ile antrenmana başladı. Siyah-beyazlı oyuncular, antrenmanı istasyon koşuları, pas çalışması, 5’e 2 ve dar alanda kontrol pas ile devam ettirdi. Antrenman minik kale maç ve şut çalışması ile noktalandı. Beşiktaş, Monaco maçı hazırlıklarını yarın saat 17.00’de yapacağı çalışma ile sürdürecek.

Beşiktaş Monaco Maçı Bilet Fiyatları

Kategori 1 : 450TL

Kategori 2 : 400TL

Kategori 3 : 350TL

Kategori 4 : 325TL

Kategori 5 : 300TL

Kategori 6 : 275TL

Kategori 7 : 160TL

Kategori 8 : 150TL

VIP : 800TL

1903 A-E BLOK : 800TL

1903 B - D BLOK : 850TL

1903 C BLOK : 900TL