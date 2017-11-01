Beşiktaş-Monaco maçı berabere biterse...

Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda 4. hafta mücadelelerinde Beşiktaş Monaco'yu, Porto ise Leipzig'i ağırlayacak. Lider Beşiktaş'ın 9 puanı, hemen ardında bulunan Leipzig'in ise 4 puanı bulunuyor. 3. Porto'nun 3, sonuncu Monaco'nun ise 1 puanı bulunuyor.

Deplasmanda Monaco'yu mağlup eden Kara Kartallar'da hedef mutlak galibiyet olurken, Monaco gruptan çıkmanın bir yolunu arıyor. Eğer Beşiktaş Monaco'yu yenerse diğer maçın sonucuna bakmaksızın en kötü durumda 2. olarak gruptan çıkmayı garantileyecek. Siyah-beyazlı ekip Monaco'yu mağlup eder, Porto - Leipzig maçı berabere biterse Beşiktaş lider olarak gruptan çıkmayı garantileyecek.

Beşiktaş'ın berabere kalması durumunda Leipzig Porto'yu mağlup ederse Beşiktaş en kötü 2. olarak yine gruptan çıkacak.

Fakat beraberlik durumunda Porto da Leipzig'den puan alırsa, Beşiktaş Avrupa Ligi'ni garantileyecek, en kötü 2. olarak çıkabilmesi için de kalan maçlarda 2 mağlubiyet alsa bile averajla çıkma şansı olacak. Monaco'nun Beşiktaş'ı yenmesi durumunda ise grupta işler karışıyor.

Beşiktaş Monaco'ya kaybeder, Porto - Leipzig maçında da beraberlik dışı bir sonuç olursa Siyah-beyazlı ekipte en kötü durumda bile Avrupa Ligi için averaja bakılacak. Beşiktaş bu maçı kaybederse, kalan maçlarında mutlak bir şekilde puan alması gerekiyor.