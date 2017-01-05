Beşiktaş Mitrovic'e 1.3 milyon euro maaş ödeyecek!

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Beşiktaş, sürpriz bir transfere imza atarak Rijeka’da forma giyen 23 yaşındaki stoper Matej Mitrovic ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Hırvat futbolcunun iki gün içerisinde Antalya’ya gelerek siyah-beyazlı takımın Antalya’daki kamp çalışmalarına katılacağı belirtildi.

3 milyon euro bonservis...

Beşiktaş yönetimi Matej Mitrovic’in transferi için Rijeka’ya 3 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Hırvat stopere ise yıllık 1.3 milyon euro maaş ödeneceği iddia edildi.

Tüm maçlarda forma giydi

HNK Riejeka’da forma giyen 23 yaşındaki Matej Mitrovic, stoper mevkiinin yanı sıra, sağ bek ve defansif orta sahada da görev yapabiliyor. 1.87 metre boyundaki Mitrovic, bu sezon HNK Rijeka’nın oynadığı 20 lig maçının tamamında 90’ar dakika forma giydi ve 1 gol attı. Avrupa Ligi’nde 2 maç oynayan Mitrovic, Hırvatistan Kupası’nda da 3 karşılaşmada forma giydi ve 1 gol kaydetti.

Slaven Bilic döneminde gündeme gelmişti

Hırvatistan Milli Takımı’nda da forma giyen Matej Mitrovic, Rijeka’ya 2013 yılında 130 bin euro’ya transfer olmuştu. Mitrovic, Slaven Bilic döneminde de Beşiktaş’ın transfer gündemine gelmiş ancak herhangi bir adım atılmamıştı. 2015 yılında Hırvatistan Ligi’nde yılın takımında da yer alan Mitrovic, Kramaric’ten sonra Rijeka’nın en pahalı ikinci transferi oldu.

Matej Mitrovic kimdir?

Futbola Cibalia’da başlayan 10 Kasım 1993 doğumlu Matej Mitrovic, 2013 yılında HNK Rijeka takımına transfer oldu. Stoper bölgesinde oynayan Mitrovic, Hırvatistan Milli Takım’ının bütün alt yaş kategorilerinde forma giydi. Mitrovic, 1 kez de Hırvatistan A takımı formasını giydi.

Bu sezon 25 maçta forma giyen Matej Mitrovic 2 de gol attı. Hırvatistan Milli Takımı’nın tüm yaş kategorilerinde forma giyen Beşiktaş’ın yeni transferi Mitrovic, Hırvatistan Milli Takımı’nın EURO 2016 kadrosunda da (geniş kadroda vardı) yer almadı.