Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında 23 Ekim Pazartesi günü Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

21 Ekim 2017 Cumartesi 13:42
Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında 23 Ekim Pazartesi günü Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

  • Beşiktaş'ın stadı Vodafone Park finalist oldu
  • Beşiktaş'ın kasasına 40 milyon avro girdi
  • Beşiktaş'ta moraller yerinde
  • Cenk Tosun haftanın futbolcusu adayı
  • Şampiyonlar Ligi'nde haftanın akılda kalanları

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen idman, ısınma ve esneme hareketleriyle başladı.

Antrenman, 5'e 2 top kapma, dar alanda oyun ve pas organizasyonlarının ardından yarı sahada çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve daha sonra tesislerinde kampa girecek.

Haber Tarihi: 21 Ekim 2017 Cumartesi 13:42
  1. Beşiktaş
  2. Şenol Güneş
  3. Medipol Başakşehir
  4. Süper Lig
  5. Anadolu Ajansı

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Geceye Cüneyt Çakır'ın kararları damga vurdu
    1. Geceye Cüneyt Çakır'ın kararları damga..
    2. Rusya'dan Türk vatandaşlarına müjde:..
    3. Kanser ilacını bakın en çok kimler..
    4. Meral Akşener'in partisi için tarih..
    5. Merkel vazgeçmiyor! Yeniden başladı
    6. Altın uzmanından 'sahte altın' uyarısı
    7. Japonya'yı tayfun vurdu: 5 ölü
    8. FETÖ'nün iş dünyasındaki militanları..
    9. Herkes bunu konuşuyor! Barzani'ye...
    10. Öğretmenlere ödenecek o ücretler belli..
    11. Hezimete uğrayan Barzani'den flaş hamle
    12. Esed rejiminden İdlib'deki Türk askeri..
    13. “Bursa Belediye Başkanı Başbakan’a..
    14. Şehir merkezinden peş peşe geçtiler…..
    15. Azerileri küçük gören yazıya büyük..
    16. Terör örgütünden katliam! 128 kişinin...
    17. Galatasaray'ın başı belada! Maçı tatil..
    18. Ankara kulislerinde bu konuşuluyor…..
    19. Kira zammı nasıl hesaplanır?
    20. Kerkük yenilgisi sonrası Barzani'den..
    Barzani'ye kötü haber, son durak belli oldu
    Barzani'ye kötü haber, son durak belli oldu
    Melih Gökçek böyle sevindi
    Melih Gökçek böyle sevindi
    CHP'den Akşener'in partisine adam devşirme hesapları
    CHP'den Akşener'in partisine adam devşirme hesapları
    Avusturyalı şirket Türk devini tamamen ele geçirmeye çalıştı
    Avusturyalı şirket Türk devini tamamen ele geçirmeye çalıştı