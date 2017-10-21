Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında 23 Ekim Pazartesi günü Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş'ın stadı Vodafone Park finalist oldu

Beşiktaş'ın kasasına 40 milyon avro girdi

Beşiktaş'ta moraller yerinde

Cenk Tosun haftanın futbolcusu adayı

Şampiyonlar Ligi'nde haftanın akılda kalanları

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen idman, ısınma ve esneme hareketleriyle başladı.

Antrenman, 5'e 2 top kapma, dar alanda oyun ve pas organizasyonlarının ardından yarı sahada çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve daha sonra tesislerinde kampa girecek.