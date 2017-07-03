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Beşiktaş M.City'in yıldızına senelik 14 Milyon TL teklif etti

Manchester City’nin Sırp yıldızı için oyuncunun Türkiye haklarını elinde bulunduran Olgun Aydın’la temasa geçildi. 31 yaşındaki futbolcuya da 4 yıllık sözleşme için senelik 3.5 milyon Euro (14.1 milyon TL) önerildi. Şimdi ise karşı tarafın yanıtı bekleniyor.

03 Temmuz 2017 Pazartesi 03:28
Beşiktaş M.City'in yıldızına senelik 14 Milyon TL teklif etti

Dünya yıldızlarını takıma kazandırmakta kararlı olan Beşiktaş yönetiminin Pepe’den sonra gündemine, İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Manchester City’nin sol beki Aleksandar Kolarov girmişti.

Sırp basınında çıkan haberlere göre Kolarov’un, Siyah-Beyazlılar’la 3+1 yıllık bir sözleşme konusunda anlaşma sağladığı ifade edilmişti. Alınan bilgiye göre Kara Kartal’ın, bu transferde oldukça hareketli saatler geçirdiği bildirildi.

31 yaşındaki yıldızın Türkiye haklarını elinde bulunduran menacer Olgun Aydın’la temasa geçen Beşiktaş’ın kurmaylarının, pazarlıklara başladığı öğrenildi. 

1 yıl daha kontratı var

Hem stoper hem de sol bek oynaması sebebiyle teknik direktör Şenol Güneş’in de alınmasına onay verdiği tecrübeli futbolcuyu uzun süreli bir sözleşmeyle ikna etmek isteyen Kartal, 4 senelik sözleşme karşılığı yıllık 3.5 milyon Euro’luk bir teklif sundu.

Aydın’a bu teklifin iletildiği ve karşı taraftan cevap beklendiği ifade edildi. Sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitecek olan Sırp oyuncudan olumlu yanıt geldiği anda City’nin kapısı çalınacak ve uygun bir bonservis bedeliyle bu işte mutlu sona ulaşılacak.

Kaynak:Fanatik

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2017 Pazartesi 03:28
  1. Beşiktaş
  2. Manchester City
  3. Kolarov
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