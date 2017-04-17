Beşiktaş, Mata için bastırıyor

Beşiktaş, İngiliz kulübüyle 1 yıl sözleşmesi kalan Juan Matayı en uygun koşullarla renklerine bağlamaya çalışıyor. Sakatlığı yüzünden sezonu kapatan ve Haziran başında sahalara dönecek olan yıldız oyuncunun transferinde sorun çıkarsa rota Brezilyalı Duduya çevrilecek.
Yeni sezon için hem 10 numara bölgesinde hem de kanatlarda görev yapabilen bir hücum oyuncusunu transfer etmek isteyen Beşiktaş Yönetimi, İspanyol yıldız Juan Matayı renklerine bağlamak üzere başlattığı girişimlere hız verdi.
Manchester United ile bir sene daha sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki yetenekli futbolcuyu bir süredir mercek altında tutan siyah-beyazlı yönetim kasığından geçirdiği operasyon nedeniyle sezonu kapatan Matanın sakatlığını da yakından takip ediyor. Matanın Haziran ayının başında sahalara dönebileceği bilgisini alan siyah-beyazlılar yıldız oyuncunun peşini bırakmıyor.
Manchester United Menajeri Jose Mourinhonun da gelecek sezonun kadrosunda Matayı düşünmediği ve bu nedenle İspanyol futbolcunun elden çıkarılmasına onay verebileceği aktarıldı. Başarılı futbolcuyu en uygun maliyetle transfer etmek için formül arayan siyah-beyazlılar, Brezilyalı Duduyu ise Mataya alternatif olarak belirledi. Ancak Palmeiras kulübünün 25 yaşındaki Dudunun bonservisi için 10 milyon eurodan aşağıya inmediği ifade edildi. Beşiktaşın, Dudunun transfer edilmesine karar verilmesi halinde satılacak oyunculardan elde edilecek gelirle Brezilyalı oyuncuyu kadrosuna katmaya çalışacağı kaydedildi.
Siyah-beyazlıların, Başkan Fikret Ormanın geçtiğimiz günlerde, İlgileniyoruz diyerek doğruladığı Dudu için 5-7 milyon euro bonservis bedelini gözden çıkarabileceği de vurgulandı.
10 gol 5 asist
Manchester United Menajeri Jose Mourinhonun bu sezon en çok güvendiği isimlerden biri olan Juan Mata 38 resmi maçta görev yaptı. Rakip fileleri 10 kez havalandıran İspanyol yıldız, 5 kez de takım arkadaşlarını golle buluşturdu.
438: Juan Mata kulüp kariyeri boyunca toplam 438 resmi maça çıkarken, 111 gol kaydetti. Bugüne kadar Valencia (163 maç, 43 gol), Chelsea (133 maç, 32 gol) ve Manchester United (142 maç, 36 gol) formaları giyen 28 yaşındaki futbolcu, İspanya Milli Takımında ise 34 karşılaşmada 11 gol attı.
Milliyet