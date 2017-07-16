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Beşiktaş ilk hazırlık maçında 3-3 berabere kaldı

Son 2 sezonun şampiyonu Beşiktaş, yeni sezonun ilk hazırlık maçında Hollanda 2. Ligi takımı Fortuna Dissard ile 3-3 berabere kaldı.

16 Temmuz 2017 Pazar 20:44
Beşiktaş ilk hazırlık maçında 3-3 berabere kaldı

Son 2 sezonun şampiyonu Beşiktaş, yeni sezonun ilk hazırlık maçında Hollanda 2. Ligi takımı Fortuna Dissard ile 3-3 berabere kaldı.

Karşılaşmaya Utku, Beck, Mitrovic, Necip, Atınç, Caner Erkin, Tolgay, Sedat Şahintürk, Babel, Aras, Mustafa Pektemek ilk 11'i ile başlayan Beşiktaş, ilk testini geçemedi ve Fortuna Dissard ile 3-3 berabere kaldı.

Beşiktaş'ın gollerini 26. dakikada Sedat Şahintürk, 66. dakikada Atiba Hutchinson ve 75. dakikada Caner Erkin'den geldi.

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2017 Pazar 20:44
  1. Beşiktaş
  2. Fortuna Dissard
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