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Beşiktaş maçına damga vuran görüntü

Antalyaspor forması giyen Mustafa El Kebir, Beşiktaş maçındaki görüntüsüyle görenleri adeta şoke etti.

22 Ocak 2018 Pazartesi 10:59
Beşiktaş maçına damga vuran görüntü

Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanan maç öncesi sosyal medyada çok konuşulan bir görüntü vardı.

Antalyaspor forması giyen Mustafa El Kebir'in aşırı kilolu görüntüsü sosyal medyayı salladı. 29 yaşında olan Faslı futbolcunun göbekli hali çok konuşuldu.

Twitter'da birçok kullanıcı, hem yaşından dolayı hem de profesyonel futbolcu olmasından dolayı El Kebir'in görüntüsünü ti'ye aldı. Fazla kilolarına rağmen maça 11'de başlayan El Kebir, 77. dakikada Hamza Hamzaoğlu trafından oyundan alındı.

Haber Tarihi: 22 Ocak 2018 Pazartesi 10:59
  1. Antalyaspor
  2. Mustafa El Kebir
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