Beşiktaş - Lyon maçının bilet fiyatları açıklandı!

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YSK’dan 'evet' mührü açıklaması!

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, Hatay Reyhanlı'da 'tercih' yerine 'evet' yazılı mühür kullanılarak oy verilmesine ilişkin, "O oyların da geçerli kabul edilmesine karar verdik" açıklamasını yaptı. Güven, yaptığı yazılı açıklamada, "Oy pusulalarının arkasına basılması gereken YSK mühürlerinin ön tarafa basılmasına ilişkin olarak da, pusulaların geçerli olmasına karar verdik" diye kaydetti.