Beşiktaş Lens'in bonservisini almaktan vazgeçti

Şenol Güneş’in, ''Fenerbahçe’de başarılı oldu. Çünkü onlar defans takımı'' diye transferini veto ettiği Jeremain Lens konusunda karar verildi. Bonservisi “şimdilik” alınmayacak.

Geride kalan süreçte 293 dakika forma giyip sadece 1 gol atan Hollandalı'nın sözleşmesinde yer alan 4 milyon Euro’luk satın alma bedelinin belirtilen hesaba yatırılmasının söz konusu olmadığı Sunderland kulübüne iletildi.

Başakşehir karşısında 2 kilit pas veren Lens, 3 ortada isabet bulamadı. 4 de top kaybı, 6 pas hatası ve yüzde 76 isabetli pas ile oynadı.