Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Beşiktaş Lens'in bonservisini almaktan vazgeçti

Beşiktaş yönetiminin büyük umutlarla transfer ettiği fakat bekleneni veremeyen Jeremain Lens'in bonservisinin alınmamasına karar verdi.

25 Ekim 2017 Çarşamba 01:53
Beşiktaş Lens'in bonservisini almaktan vazgeçti

Şenol Güneş’in, ''Fenerbahçe’de başarılı oldu. Çünkü onlar defans takımı'' diye transferini veto ettiği Jeremain Lens konusunda karar verildi. Bonservisi “şimdilik” alınmayacak.

Geride kalan süreçte 293 dakika forma giyip sadece 1 gol atan Hollandalı'nın sözleşmesinde yer alan 4 milyon Euro’luk satın alma bedelinin belirtilen hesaba yatırılmasının söz konusu olmadığı Sunderland kulübüne iletildi.

Başakşehir karşısında 2 kilit pas veren Lens, 3 ortada isabet bulamadı. 4 de top kaybı, 6 pas hatası ve yüzde 76 isabetli pas ile oynadı.

 

Kaynak: Fotospor

Haber Tarihi: 25 Ekim 2017 Çarşamba 01:53
  1. Beşiktaş
  2. jeramin lens
  3. Şenol Güneş
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şimdiye kadar ki en büyük sevkiyat… Böyle gittiler
    1. Şimdiye kadar ki en büyük sevkiyat…..
    2. Darbenin kod adı: Kapadokya
    3. Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor…..
    4. 6 ay önce Biden’dan Dündar’a darbe..
    5. Cumhurbaşkanı’ndan Gökçek’e: 2. Kez..
    6. Gökçek sonrası ne olacak? İşte yerine..
    7. Türk askerinin bir diğer adı neden..
    8. İzzetbegoviç: İslam'ın bayrağı..
    9. Annesini ve kardeşini rehin aldı
    10. Trump'ın yüzüne Rus bayrağı fırlattılar!
    11. İşte Türkiye'de en çok satan otomobiller
    12. Meral Akşener'in parti logosu "free"..
    13. Sultan Abdülhamid'in torunundan flaş..
    14. Türk muhabir ABD Dışişleri Sözcüsü'nü..
    15. Kilo vermek için 5 altın kural
    16. Ziraat Türkiye Kupası'nda 8 takım tur..
    17. İstanbul'da metrekareye 25-50 kg yağış..
    18. Komandolar 9 yıl sonra orada: '2...
    19. Lucescu ve Emre Belözoğlu'ndan sürpriz..
    20. Birleşik Krallık'tan Rusya'ya tepki
    ABD konvoyuna saldırı çok sayıda ölü var
    ABD konvoyuna saldırı çok sayıda ölü var
    İşte Metrobüs tarihinin en seviyeli tartışması
    İşte Metrobüs tarihinin en seviyeli tartışması
    3 ayda 2 ton mantar üretti
    3 ayda 2 ton mantar üretti
    İbadi'den Türkiye'ye çağrı
    İbadi'den Türkiye'ye çağrı
    AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na sert yanıt
    AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na sert yanıt

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 25.10.2017
    CHP'li belediyeler 'şaklabanlık'ta yarıştı
    CHP'li belediyeler 'şaklabanlık'ta yarıştı
    O ilin yeni belediye başkanı belli oldu
    O ilin yeni belediye başkanı belli oldu