Beşiktaş kulüp satın alıyor

Beşiktaş Kulübü Basın Sözcüsü Metin Albayrak, geçtiğimiz günlerde verdiği özel röportajda 2. Lig'den takım satın alıp genç futbolcuları bu takımda vitrine çıkaracaklarını açıklamıştı. Beşiktaş'ın satın alacağı kulübün İstanbul takımı olabileceği ifade edilirken sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre siyah-beyazlılar, 2. Lig beyaz Grup'ta mücadele eden Kocaeli Birikspor'u satın almak için girişimlere başladı.
"Gelsinler konuşuruz"
Kocaeli Birlikspor Başkanı Erhan Yılmaz bu iddia üzerine bir açıklama yaparak şu anda böyle bir durumun söz konusu olmadığını belirtirken, siyah-beyazlılara açık kapı bıraktı.
Yılmaz'ın Kocaeli Barış Gazetesie yaptığı açıklama şöyle;
- "Beşiktaş Kulübü'nden çok defa bizleri izlemeye geldiler ancak her gelenin kulübü satın alması diye bir şey söz konusu değil. Kulübümüzün kamuoyunda gündeme gelmesi elbette ki iyi ancak dediğim gibi bana gelen bir teklif yok. Beşiktaş Kulübü'nün böyle bir düşüncesi varsa gelirler, konuşuruz"