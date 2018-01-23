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Beşiktaş 'kral' için kesenin ağzını açtı

Beşiktaş forvet transferinde sona yaklaşıyor. Siyah Beyazlılar, Wagner Love için 3 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

23 Ocak 2018 Salı 16:33
Beşiktaş 'kral' için kesenin ağzını açtı

Forvet transferi için temaslarına devam eden Beşiktaş, transferi bu hafta içinde tamamlamayı planlıyor.

Bir süre önce Vagner Love konusunda Aytemiz Alanyaspor ile görüşmelere başlayan Siyah Beyazlılar, Brezilyalı futbolcu için 3 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

Akdeniz ekibi 33 yaşındaki futbolcunun bonservisine 4 milyon Euro talep etmişti. Beşiktaş teklife 2 milyon Euro ile karşılık vermiş ancak Alanyaspor kabul etmemişti. İki kulüp arasında yapılan son görüşmede Siyah Beyazlılar teklifini 3 milyon Euro'ya çıkardı.

Aytemiz Alanyaspor yönetimi, yeni teklifi değerlendirip Beşiktaş'a cevabını iletecek. Siyah Beyazlılar transferde bonservis bedeline ek olarak oyuncu takasını da gündemine aldı.

Akdeniz ekibinin kabul etmesi halinde Aras Özbiliz, Mustafa Pektemek ceya Mitroivic, Love transferi karşılığında takas edilebilir.

Beşiktaş. İslam Slimani ve Chicharito'dan da haber bekliyor. Leicester City ve West Ham United'a kiralama teklifini ileten Siyah Beyazlilar, iki oyuncu konusunda da henüz anlaşma aşamasına gelemedi.

(Ntv Spor)

Haber Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 16:33
  1. Vagner Love
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