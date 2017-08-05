Beşiktaş Konya (Süper Kupa) maçı saat tam kaçta?

2017 - 2018 sezonu öncesi futbol severler gözünü Süper Lig şampiyonu Beşiktaş ile Türkiye Kupası kazananı Atiker Konyaspor maçına çevirdi. Yeni sezon öncesi ilk kupayı müzelerine getirmek için kozlarını paylaşacak olan Beşiktaş Konya maçı hangi kanaldan naklen yayınlanacak? Samsun'da karşı karşıya gelecek Beşiktaş Konya maçı saat kaçta oynanacak? İşte merakla beklenen Süper Kupa finali ile ilgili tüm detaylar

Beşiktaş - Konyaspor (Süper Kupa) hangi kanalda saat kaçta?

6 Ağustos 2017 Pazar günü oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Beşiktaş - Konyaspor Süper Kupa Final maçı ATV'den naklen ve şifresiz olarak ekranlara gelecek.



Beşiktaş - Konyaspor maçını hangi hakem yönetecek?

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Samsun'da 6 Ağustos Pazar günü oynanacak karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetecek. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakada Aydınus'un yardımcılıklarını, Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Halil Umut Meler olacak.

Beşiktaş'ta Negredo Konyaspor maçında kadroda olacak mı?

Beşiktaş bir yandan transfer çalışmalarını yürütürken, diğer yandan Süper Kupa finalinde karşılaşacağı Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Samsun'da oynanacak Süper Kupa mücadelesina hazırlanan Beşiktaş'ta taraftarlar Alvaro Negredo'nun kadroda olup olmayacağını merak ediyordu.

İspanyol golcünün Beşiktaş kaflilesi ile birlikte Samsun'a gideceği ve Süper Kupa kadrosunda olacağı öğrenildi.

Beşiktaş'ta Anderson Talisca Konyaspor maçında neden olmayacak?

Öte yandan Beşiktaş'ın Benfica kulübünden 2 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Brezilyalı oyuncu Anderson Talisca'nın

Kupayı en çok müzesine getiren takımlar

Galatasaray 15

Fenerbahçe 9

Beşiktaş 8

Trabzonspor 8