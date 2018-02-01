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Beşiktaş kiralık gönderdi! İlk maçında fileleri havalandırdı

Beşiktaş'tan geçtiğimiz hafta Belçika'nın Club Brugge takımına kiralık olarak giden Mitrovic,takımının tek golünü kaydetti.

01 Şubat 2018 Perşembe 13:41
Beşiktaş kiralık gönderdi! İlk maçında fileleri havalandırdı

Belçika Kupası Yarı Final ilk maçında Club BruggeStandard Liege ile deplasmanda karşılaştı. Ev sahibi ekip Emond'un 19 ve 25. dakikalarda attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapatırken, geçtiğimiz hafta Beşiktaş'tan kiralık olarak Club Brugge'e transfer olan Matej Mitrovic, 46. dakikada oyuna dahil oldu.

İkinci yarıya da hızlı başlayan Standard Liege, Emond'un 54 ve Edmilson'un 57. dakikada attığı gollerle durumu 4-0'a getirmeyi başardı. Club Brugge'ün tek sayısı ise 82. dakikada Mitrovic'ten geldi. İki takım, 8 Şubat'ta rövanş karşılaşmasında Club Brugge'ün sahasında karşı karşıya gelecek.

Haber Tarihi: 01 Şubat 2018 Perşembe 13:41
  1. Club Brugge
  2. Matej Mitrovic
  3. Beşiktaş
  4. Standard Liege
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