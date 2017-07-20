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Beşiktaş, Khouma Babacar'ı bitiriyor! İmza an meselesi

Forvet arayışlarını sürdüren ve belirlenen isimler üzerinden hareket eden Beşiktaş, Babacar transferinde mutlu sona çok yakın.

20 Temmuz 2017 Perşembe 10:56
Beşiktaş, Khouma Babacar'ı bitiriyor! İmza an meselesi

Vincent Aboubakar konusunda istediğini alamayan Siyah-Beyazlılar, teknik direktör Şenol Güneş'in de daha önce ismini açıkladığı Babacar için Fiorentina Kulübü ile görüşmesi için menajer Ahmet Bulut'a tam yetki verdi. Önceki gün İtalya'ya giden ve Fiorentina yetkilileri ile masaya oturan Bulut, 4.5 milyon euroluk teklifini resmen iletti. 
 
Çizme ekibinin bu teklifin biraz daha artırılmasını istediği öğrenilirken, aradaki bu ufak detayın giderilmesiyle Babacar transferinin resmen açıklanmasının beklendiği belirtildi. Ahmet Bulut'un, Senegalli golcü ile birlikte Türkiye'ye dönmesi beklenirken, Babacar'ın artık yeni sezonda Kartal'ın yeni golcüsü olmasına kesin gözüyle bakılıyor. 
 
HEM FORVET HEM KANAT 
 
24 yaşındaki Khouma Babacar'ın, Aboubakar gibi hem santrfor hem de kanatta oynayabilme özelliğinin olması nedeni ile teknik direktör Şenol Güneş tarafından tercih edildiği belirtildi. Geçtiğimiz sezon Fiorentina formasıyla toplam 31 resmi maça çıkan Babacar 14 gol atarken, 2 de asist yaptı.

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2017 Perşembe 10:56
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