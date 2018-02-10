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Beşiktaş-Karabükspor 11'ler belli oldu

Süper Lig'de Beşiktaş sahasında Karabükspor'u konuk ediyor.

10 Şubat 2018 Cumartesi 17:54
Beşiktaş-Karabükspor 11'ler belli oldu

Siyah-beyazlı takımla Kardemir Karabükspor, bu akşam saat 19.00’da Vodafone Park’ta karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı hakem Bülent Yıldırım yönetecek.

İKİ TAKIMIN 11'LERİ...

Beşiktaş: Fabri, Gökhan, Pepe, Medel, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel ve Alvaro Negredo

Karabükspor: Çağlar, Hakan, Kravchenko, Ferhat, İshak, Skulason, Osman, Ergin, Ibanez, Bliznichenko, Alexe

Haber Tarihi: 10 Şubat 2018 Cumartesi 17:54
  1. Beşiktaş
  2. Karabükspor
  3. ilk 11

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