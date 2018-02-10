Beşiktaş-Karabükspor 11'ler belli oldu
Süper Lig'de Beşiktaş sahasında Karabükspor'u konuk ediyor.10 Şubat 2018 Cumartesi 17:54
Siyah-beyazlı takımla Kardemir Karabükspor, bu akşam saat 19.00’da Vodafone Park’ta karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı hakem Bülent Yıldırım yönetecek.
İKİ TAKIMIN 11'LERİ...
Beşiktaş: Fabri, Gökhan, Pepe, Medel, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel ve Alvaro Negredo
Karabükspor: Çağlar, Hakan, Kravchenko, Ferhat, İshak, Skulason, Osman, Ergin, Ibanez, Bliznichenko, Alexe
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