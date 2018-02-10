Beşiktaş Karabük'e patladı!

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında zirve mücadelesi veren Beşiktaş sahasında Karabükspor'u 5-0 gibi net bir skorla mağlup ederek zirve takibini sürdürdü. Vodafone Park'ta oynanan mücadelede ev sahibi Beşiktaş'a farklı galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Pepe, 27. ve 83. dakikalarda Talisca, 59. ve 90+2. dakikalarda Vagner Love kaydetti. Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 40'a yükseltip zirve takibini sürdürürken, Karabükspor 12 puanla ligin son sırasında kaldı.

14. dakikada Beşiktaş öne geçti. Quaresma'nın sağdan kullandığı kornerde ön direğe gelen topu Gökhan Gönül kafayla arka bölüme gönderdi. Pepe müsait pozisyonda altıpastan yaptığı vuruşla topu filelerle buluşturdu: 1-0

27. dakikada Beşiktaş ikinci golünü buldu. Babel soldan içeri taşıdığı topu ceza sahasına çıkardı. Talisca'nın gelişine vurduğu top savunmadan döndü. Meşin yuvarlağı bir kez daha önünde bulan siyah-beyazlı oyuncunun ikinci şutunda Kardemir Karabükspor savunması bir kez daha gole izin vermezken, Talisca üçüncü denemesinde şık bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0

59. dakikada Beşiktaş skoru 3-0'a taşıdı. Sol taraftan ceza sahasına giren Adriano'nun yerden ortasında altıpasta topa dokunan Vagner Love, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.

83. dakikada Beşiktaş farkı 4'e çıkardı. Siyah-beyazlı takımın kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Talisca uzak mesafeden meşin yuvarlağa sert vurdu. Brezilyalı futbolcunun falsolu vuruşunda, iki yan direğe de çarpan top filelerle buluştu: 4-0

90+2. dakikada Beşiktaş beşinci golünü buldu. Quaresma'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Vagner Love'ın yerden vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Çağlar Şahin Akbaba'nın ayağıyla müdahalesine rağmen filelere gitti: 5-0



Stat: Vodafone Park

Hakemler: Bülent Yıldırım, Asım Yusuf Öz, Serkan Çimen

Beşiktaş: Fabricio, Gökhan Gönül, Pepe, Medel, Adriano, Hutchinson, Oğuzhan Özyakup (Dk. 56 Vida), Quaresma, Talisca, Babel (Dk. 76 Lens), Negredo (Dk. 56 Vagner Love)

Kardemir Karabükspor: Çağlar Şahin Akbaba, Hakan Aslantaş (Dk. 76 Murat Akın), Kravchenko, Ferhat Görgülü, İshak Doğan, Skulason, Osman Çelik, Ibanez, Ergin Keleş (Dk. 67 Kage), Bliznichenko (Dk. 37 Stahl), Alexe

Goller: Dk. 14 Pepe, Dk. 27 ve 83 Talisca, Dk. 59 ve 90+2 Vagner Love (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 37 Osman Çelik (Kardemir Karabükspor), Dk. 45 Oğuzhan Özyakup, Dk. 68 Hutchinson, Dk. 78 Adriano (Beşiktaş)