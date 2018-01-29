Beşiktaş KAP'a bildirdi!

Gelen ve gidenleriyle ara transfer döneminin en aktif takımı Beşiktaş, bir transferi daha KAP'a bildirdi. Siyah Beyazlı ekip, Hırvat stoper Matej Mitrovic'in, Belçika Ligi ekiplerinden Club Brugge'e satış opsiyonlu kiralandığını resmen açıkladı. Kulüp tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



Profesyonel futbolcu Matej Mitrovic'in geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.



2017-2018 Sezonu için Club Brugge kulübü tarafından şirketimize 400.000 Avro geçici transfer bedeli ödenecektir. Şarta bağlı ek geçici transfer bedeli 100.000 Avro olarak belirlenmiştir.



Futbolcunun transfer haklarının nihai satın alma opsiyonu 4.500.000 Avro garanti, 500.000 Avro şarta bağlı olmak üzere olup 01.06.2018 tarihine kadar Club Brugge kulübüne ait olacaktır.



Kamuoyuna saygıyla ile duyurulur.