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Beşiktaş Jeremain Lens'i gece yarısı resmen açıkladı

Beşiktaş, Jeremain Lens'i resmen açıkladı. Siyah Beyazlı kulüp, son dönemde moda haline gelen videoyla Hollandalı oyuncunun artık resmen Beşiktaşlı olduğunu sosyal medya hesaplarından duyurdu.

06 Ağustos 2017 Pazar 11:48
Beşiktaş Jeremain Lens'i gece yarısı resmen açıkladı

Beşiktaş bir transferle daha taraftarını mest etti ve geçen sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Jeremain Lens'i resmen kadrosuna kattı. 

Siyah BeyazlılarTwitter hesabından yapılan paylaşımla Hollandalı yıldızın artık Beşiktaş'ın oyuncusu olduğunu resmen duyurdu. Lens'in bugün 18'de İstanbul'da olması bekleniyor.

"I am coming to Beşiktaş"

Beşiktaş'ın gece yarısı Lens transferini duyurma şekli ise son dönemin moda olan videosuyla gerçekleşti. Yıldızları bu sene birer birer takıma kazandıran Siyah Beyazlı kulüp, Lens'in Şampiyonlar Ligi rüyası gördüğü ve o anda Negredo tarafından telefonla aranarak "Come to Beşiktaş" yani "Beşiktaş'a gel" dediği ve Lens'in de "OK I am coming to Beşiktaş" yani "Tamam, Beşiktaş'a geliyorum" dediği videoyla transferi duyurdu. 

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2017 Pazar 11:48
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