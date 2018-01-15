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Beşiktaş istiyordu,Fenerbahçe'ye geliyor

Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi geldi.

15 Ocak 2018 Pazartesi 13:02
Beşiktaş istiyordu,Fenerbahçe'ye geliyor

Ara transfer döneminde adı Beşiktaş ile birlikte anılan Kevin Gameiro ile ilgili Ada basını gündem oluşturacak bir iddia ortaya attı.

İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre Atletico Madrid'in Fransız golcüsü, Fenerbahçe'ye transfer olmaya çok yakın.

Swensea'nin tam 25 milyon sterlin (130 milyon TL) ödemeye hazır olduğunun belirtildiği haberde Sarı Lacivertliler'in Gameiro'ya daha yüksek maaş önerdiği için transfer yarışında önde olduğu belirtildi.

Atletico Madrid'in takımdan göndermek istediği Gameiro, bu sezon Madrid ekibiyle çıktığı 17 maçta 6 gol kaydetti.

Haber Tarihi: 15 Ocak 2018 Pazartesi 13:02
  1. Kevin Gameiro
  2. Atletico Madrid
  3. Fenerbahçe
  4. Beşiktaş
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