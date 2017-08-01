Beşiktaş istiyordu Sevilla duyurdu!

Manchester City ile sözleşmesi sona erdikten sonra adı Beşiktaş ile de anılan Jesus Navas, Sevilla'ya 4 yıllık imza attı.

Sevilla Kulübünden yapılan açıklamada, 31 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun Manchester City'de geçirdiği 4 yılın ardından yuvasına döndüğü bildirildi.

İspanyol futbolcuyla 4 yıllık anlaşma sağlayan Sevilla, herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek.

Jesus Navas, Sevilla altyapısında yetişip 2013'te İngiltere'nin Manchester City takımına transfer oldu. İspanyol oyuncu, Manchester ekibi ile 183 maçta 8 gollük performans sergiledi.



