Beşiktaş istiyordu Sevilla duyurdu!
Sevilla, Manchester City ile yollarını ayıran Jesus Navas'ı kadrosuna kattığı resmen açıkladı.01 Ağustos 2017 Salı 15:26
Manchester City ile sözleşmesi sona erdikten sonra adı Beşiktaş ile de anılan Jesus Navas, Sevilla'ya 4 yıllık imza attı.
Sevilla Kulübünden yapılan açıklamada, 31 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun Manchester City'de geçirdiği 4 yılın ardından yuvasına döndüğü bildirildi.
İspanyol futbolcuyla 4 yıllık anlaşma sağlayan Sevilla, herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek.
Jesus Navas, Sevilla altyapısında yetişip 2013'te İngiltere'nin Manchester City takımına transfer oldu. İspanyol oyuncu, Manchester ekibi ile 183 maçta 8 gollük performans sergiledi.