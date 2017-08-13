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Beşiktaş istiyordu! Ertuğrul Sağlam aldı

Yıllar sonra Süper Lig’e Osmanlıspor maçıyla ‘merhaba’ diyecek olan Sarı-Kırmızılılar, dün iki flaş transferi daha bitirdi.

13 Ağustos 2017 Pazar 13:13
Beşiktaş istiyordu! Ertuğrul Sağlam aldı

Süper Lig'in yeni ekibi Yeni Malatyaspor, Beşiktaş ile de adı anılan, Bastia’nın en dikkat çeken isimlerinden biri olan Sadio Diallo ile her konuda anlaşmaya varmıştı. Ancak pürüzler nedeniyle görüşmeler askıya alınmıştı. Gineli önliberonun transferindeki pürüzlerin giderildiği ve Diallo'nun en kısa sürede imza atacağı öğrenildi.

Yeni Malatya’nın ikinci bombası ise River Plate forması giyen Ekvator Milli Takım stoperi Arturo Mina... Sarı kırmızılılar Mina'nın transferini bitirdi. Uzun süredir görüşme halinde olduğu oyuncuyu sonunda ikna eden Malatyaspor transfer komitesi, 26 yaşındaki futbolcuya iki yıllık sözleşme imzalatacak.

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2017 Pazar 13:13
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