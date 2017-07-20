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Beşiktaş, İspanya'da 3 hazırlık maçı yapacak

Çin programını tamamlayan Beşiktaş, 11 saatlik uçak yolculuğunun ardından İstanbul'a döndü.

20 Temmuz 2017 Perşembe 11:24
Beşiktaş, İspanya'da 3 hazırlık maçı yapacak

İzne çıkan Siyah-beyazlılar, Pazar günü saat 10.00'da Ümraniye BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde toplanacak ve sat 12.00'da uçakla İspanya'ya hareket edecek.

Marbella şehrinde konaklayacak olan takım, İspanya'da 3 hazırlık karşılaşması oynayacak.

Beşiktaş'ın hazırlık maçlarının programı şöyle:

25 TEMMUZ SALI (İSPANYA)
TSİ 20.30 Beşiktaş - Real Valladolid
Marbella Stadı
27 TEMMUZ PERŞEMBE (İSPANYA)
TSİ 20.30 Beşiktaş - Las Palmas
Marbella Stadı
30 TEMMUZ PAZAR (İSPANYA)
TSİ 20.30 Beşiktaş - Real Betis
Mirador Stadı

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2017 Perşembe 11:24
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