Beşiktaş ilk transferini resmen duyurdu
Beşiktaş Domagoj Vida ile görüşmelere başlandığını resmen duyurdu.26 Aralık 2017 Salı 18:06
Siyah-beyazlı kulüp, Dinamo Kiev'den Domagoj Vida ile görüşmelere başlandığını açıkladı.
Beşiktaş Kulübü'nden şu açıklama yapıldı:
Domagoj Vida'nın transferi konusunda kendisi ile görüşmelere başlanmıştır.
Siyah-beyazlı kulüp geçtiğimiz günlerde Hırvat stopere Beşiktaş forması giydirdi. Bu fotoğraf sosyal medyada hızla yayılırken, yönetim açıklamayı bugün yaptı. Yıldız oyuncuya ne kadar ücret verileceği henüz belirtilmedi.