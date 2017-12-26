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Beşiktaş ilk transferini resmen duyurdu

Beşiktaş Domagoj Vida ile görüşmelere başlandığını resmen duyurdu.

26 Aralık 2017 Salı 18:06
Beşiktaş ilk transferini resmen duyurdu

Siyah-beyazlı kulüp, Dinamo Kiev'den Domagoj Vida ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Beşiktaş Kulübü'nden şu açıklama yapıldı:

Domagoj Vida'nın transferi konusunda kendisi ile görüşmelere başlanmıştır.

Siyah-beyazlı kulüp geçtiğimiz günlerde Hırvat stopere Beşiktaş forması giydirdi. Bu fotoğraf sosyal medyada hızla yayılırken, yönetim açıklamayı bugün yaptı. Yıldız oyuncuya ne kadar ücret verileceği henüz belirtilmedi.

Haber Tarihi: 26 Aralık 2017 Salı 18:06
  1. Dinamo Kiev
  2. Beşiktaş Kulübü

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