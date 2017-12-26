Beşiktaş ilk transferini resmen duyurdu

Siyah-beyazlı kulüp, Dinamo Kiev'den Domagoj Vida ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Beşiktaş Kulübü'nden şu açıklama yapıldı:

Domagoj Vida'nın transferi konusunda kendisi ile görüşmelere başlanmıştır.

Siyah-beyazlı kulüp geçtiğimiz günlerde Hırvat stopere Beşiktaş forması giydirdi. Bu fotoğraf sosyal medyada hızla yayılırken, yönetim açıklamayı bugün yaptı. Yıldız oyuncuya ne kadar ücret verileceği henüz belirtilmedi.