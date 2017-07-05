Beşiktaş ile Kocaeli Birlik anlaşamadı

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın, Kocaeli Birlikspor'un hisselerini almak için bir süredir yaptığı görüşme olumsuz neticelendi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kocaeli Birlikspor Başkanı Erhan Yılmaz şunları ifade etti: