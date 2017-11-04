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Beşiktaş ile Göztepe 13 yıl sonra rakip

Beşiktaş ile Göztepe, yarın İzmir'de yapacakları maçla Süper Lig'de 13 yıla yakın süre sonra karşı karşıya gelecek.

04 Kasım 2017 Cumartesi 10:30
Beşiktaş ile Göztepe 13 yıl sonra rakip

İki ekip Süper Lig'de en son, İzmir temsilcisinin küme düştüğü, Beşiktaş'ın şampiyon olduğu 2002-2003 sezonunda karşılaştı. Tarafların ligdeki son maçı 2 Mart 2003 tarihinde İstanbul'da oynandı ve siyah-beyazlılar, kuruluşlarının 100. yılı kutlamalarının da yapıldığı müsabakada 7-3 galip geldi.

Öte yandan Beşiktaş ile Göztepe, 22 Aralık 2004'te Türkiye Kupası'nda birbirlerine rakip oldu. Beşiktaş, İzmir'deki 2. tur müsabakasından 1-0 galip ayrıldı.

LİGDE 47. RANDEVU

Taraflar, Süper Lig'de 47. kez birbirlerine rakip olacak.

İki takım arasında geride kalan 46 maçtan 22'sini Beşiktaş, 8'ini Göztepe kazandı, 16 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Gollerde de Beşiktaş'ın, Göztepe'ye 71-42 üstünlüğü bulunuyor. 

Beşiktaş ile Göztepe arasında 2002-2003 sezonunda oynanan son lig maçlarında taraflar İzmir'de 2-2 berabere kaldı, İstanbul'da 7-3 Beşiktaş kazandı.

BEŞİKTAŞ, SON 19 MAÇTA BİR KEZ YENİLDİ

Beşiktaş, Süper Lig'de Göztepe ile yaptığı son 19 maçta sadece bir kez mağlup oldu.

İki ekip arasındaki son 19 maçtan 9'unu kazanan, 9'unda berabere kalan siyah-beyazlılar, bu süre içinde sadece 27 Nisan 2002 tarihindeki randevuda yenildi. 

SON 8 MAÇTA 38 GOL ATILDI

İki takım arasında Süper Lig'de yapılan son 8 maçta fileler toplam 38 kez havalandı.

Taraflar arasındaki bu karşılaşmalarda Beşiktaş 26, Göztepe ise 12 kez gol sevinci yaşadı.

Beşiktaş-Göztepe rekabetindeki son 8 randevuda maç başına gol ortalaması 4,75 olarak gerçekleşti. 

İZMİR'DEKİ MAÇLAR

İki ekip, yarın yapacakları maçla ligde İzmir'de 24. kez karşılaşacak.

Geride kalan müsabakalarda Beşiktaş'ın galibiyetlerde 9-5 üstünlüğü bulunuyor. İzmir'de 9 maç da berabere sonuçlanırken, Beşiktaş 30, Göztepe ise 21 gol attı. 

Göztepe, İzmir'de 1973-1974 sezonunda 2-0 yendiği rakibiyle daha sonra evinde yaptığı 9 maçı da kazanamadı. Bu süre içindeki müsabakalardan 5'ini kaybeden sarı-kırmızılı ekip, 4'ünde berabere kaldı, taraftarlarına galibiyet sevinci yaşatamadı.

FARKLI SKORLAR

Beşiktaş ile Göztepe arasında geride kalan 46 lig maçında en farklı skora siyah-beyazlılar imza attı.

2001-2002 sezonunda İzmir'de yapılan maçtan Beşiktaş 6-0 galip ayrıldı.

Göztepe ise toplam 8 kez yendiği rakibi karşısında 1968-1969 sezonunda evinde 3-0 galip geldi.

Öte yandan, taraftar arasındaki son lig maçını Beşiktaş, 2002-2003 sezonunda İstanbul'da 7-3 kazandı. Filelere giden toplam 10 gol, ligdeki 46 randevu içinde en çok gol atılan müsabaka olarak kayıtlara geçti.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2017 Cumartesi 10:30
  1. Beşiktaş
  2. Göztepe
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