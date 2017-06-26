Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Beşiktaş için sürpriz transfer söylentisi!

Transferde önceliğini stoper ve forvet bölgelerine veren Beşiktaş için, yurt dışından farklı iddialar gelmeye devam ediyor.

26 Haziran 2017 Pazartesi 14:37
Beşiktaş için sürpriz transfer söylentisi!

Adriano için Çin kulüplerinin devrede olması sebebiyle Siyah-Beyazlılar sol bek mevkisine de oyuncu bakıyor. Portekiz basınında çıkan dedikodulara göre Beşiktaş, Benfica ile sözleşmesi haziran ayı sonunda bitecek olan Eliseu ile ilgileniyor. Portekiz milli takımıyla Rusya'da düzenlenen Konfederasyon Kupası'nda yer alan Eliseu için nabız yoklanmaya başlandı.

Haber Tarihi: 26 Haziran 2017 Pazartesi 14:37
  1. Beşiktaş Haberleri
  2. Beşiktaş
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Burak Yılmaz'dan Çinli oyuncuya şok hareket!
    1. Burak Yılmaz'dan Çinli oyuncuya şok..
    2. Tarlabaşı'na büyük operasyon!
    3. Abdüllatif Şener'den 'yürüyüş' kararı!
    4. FETÖ'den Kandil'e burs
    5. Bayramda acı bilanço: 51 ölü, 284..
    6. Canlı yayın yaparken kaza yaptılar!
    7. El Bab'da bayram namazı! Zekai Paşa da..
    8. Saadet'in HDP ziyaretinde şaşırtan..
    9. Bakan Nabi Avcı'yı yıkan haber
    10. Diyarbakır ayağa kalkmıştı! Eşgali..
    11. Karadeniz’deki PKK’lı teröristler ve..
    12. Duvarda asılı tüfek düşünce boynundan..
    13. Kahreden gerçek ortaya çıktı
    14. Askeri araç devrildi: 1 şehit!
    15. Bolu'da Kılıçdaroğlu'na soğuk duş!
    16. CHP sapkın yürüyüşü üzerine aldı
    17. En fazla saldırı onlara! Aralarında..
    18. Tatilciler erken dönüyor
    19. Alman Polisi, Türk ailenin bayramını..
    20. Üst geçitten atlamaya çalışan kız işte..
    Geçen yıl imam bırakmamıştı bu yıl cemaat çıkmadı
    Geçen yıl imam bırakmamıştı bu yıl cemaat çıkmadı
    Yunanistan'ın ağzının suyu aktı! Türkiye zayıflar deyip...
    Yunanistan'ın ağzının suyu aktı! Türkiye zayıflar deyip...
    Tokyo'da Türk kebapçılara şok gözaltı!
    Tokyo'da Türk kebapçılara şok gözaltı!
    Sayıları giderek artıyor! Şehri karıştıran iddia…
    Sayıları giderek artıyor! Şehri karıştıran iddia…