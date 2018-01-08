Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Beşiktaş-Hakkari arası yolsuzluk köprüsü

Murat Hazinedar’ın, Hakkari’ye ''hizmet'' diye götürdüğü bin 800 metre asfalt için yüklenici firmaya 5 katı fazla ödeme yaptığı ortaya çıktı.

08 Ocak 2018 Pazartesi 09:26
Beşiktaş-Hakkari arası yolsuzluk köprüsü

Görevden uzaklaştırılan CHP’li Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ın, kardeş belediye Hakkari’ye ‘hizmet’ diye götürdüğü bin 800 metre asfalt için yüklenici firmaya 5 katı fazla ödeme yaptığı ortaya çıktı.

Beşiktaş'tan HakkAri'ye uzanan yolsuzluk köprüsü, Vakıflar Genel Müdürlüğü müfettişlerinin raporunda tüm ayrıntılarıyla anlatıldı. Sabah'ın ulaştığı rapora göre, yolsuzluk ve FETÖ bağlantısı iddialarından görevden uzaklaştırılan CHP'li Murat Hazinedar'ın başkanı olduğu Beşiktaş Belediyesi, 2014'te kardeş belediye ilan ettiği HDP'li Hakkâri Belediyesi'ne asfalt yardımı yapma kararı aldı. Belediyeler arasındaki sözleşmede, işin teknik takip ve kontrolünü Hakkâri Belediyesi, maliyeti ise Beşiktaş Belediyesi üstlendi.

Ancak Başkan Murat Hazinedar, işin ivedi oluşunu ve mali sıkıntıları gerekçe göstererek maliyetin belediyeye ait Beltaş Vakfı'ndan ödenmesi yönünde sözleşmeye aykırı bir karar çıkarttı. Kamu İhale Kanunu'na tabi olmayan vakfın başkanlığını da yürüten Hazinedar, hiçbir pazar araştırması ve fiyat teklifi almadan işi İstanbul merkezli Özayıklar firmasına yaptırıyormuş gibi evrak düzenledi.

Beltaş Vakfı, söz konusu iş için firmaya 5 milyon 15 bin lira ödedi. Ancak Vakıflar İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü teknik elemanlarınca yapılan değerlendirme sonucunda Özayıklar firmasınca düzenlenmiş "hakediş raporu" verilerinden hareketle, söz konusu işin maliyetinin en fazla KDV hariç 2 milyon 727 bin 805 lira 79 kuruş lira olabileceği hesaplandı. Raporda, Hazinedar'ın sözleşmeye aykırı davranarak firmaya 1 milyon 522 bin 194 lira 21 kuruş fazla ödeme yaptığı belirtildi.

''1 MİLYON EDER''

Sözleşme kapsamında Hakkâri il merkezine 2014 yılı içinde toplam bin 800 metre asfalt serildi. Vakıftan yüklenici firmaya KDV hariç 5 milyon 15 bin lira ödendi. Ancak Hakkâri Valiliği'nce yerinde yapılan tespitlerde 2014 yılı Karayolları Genel Müdürlüğü ve Çevre Şehircilik Bakanlığı birim fiyatlarına göre en fazla 1 milyon lira imalat yapıldığı anlaşıldı. Bu durum müfettişi raporlarında, "İşin maliyetinin en az 5 katı tutarında ödeme yapılmak suretiyle gerçekleştirilen yolsuzluk ve usulsüzlükle Beşiktaş Belediyesi Beltaş Vakfı zarara uğratılmış ve yüklenici firmaya haksız menfaat sağlanmıştır" denildi.

KAYYUM ÖNERİSİ

Raporda ayrıca Başkan Hazinedar ve vakıf üyeleri Rifat Örnek, Ayça Lütfiye Akpek, Sabri Özkan Erbakan, Ali Şahin, Hasan Anıl Cansızoğlu ve Onur Çetin Kumbaracıbaşı'nın görevlerinden uzaklaştırılmaları ve yerlerine kayyum atanması önerildi.

 

Haber Tarihi: 08 Ocak 2018 Pazartesi 09:26
  1. CHP
  2. Murat Hazinedar
  3. FETÖ
  4. HDP
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu
    1. Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu
    2. Fransa’da Eleanor kasırgasında bilanço..
    3. Adana'da genç kıza herkesin ortasında..
    4. Hain Cem Özdemir ortada kaldı
    5. Bitlis ve Şırnak'ta terör örgütünü dev..
    6. Salih Uçan askeri kampta!
    7. Osmanlıspor'dan ayrılan Josue'nin yeni..
    8. Düzce'de yangın! Feci şekilde can verdi
    9. Brent petrolün varili 67 doların..
    10. Kayseri'de yatak ve baza imalathanesi..
    11. Korkulan oluyor... Tanker kazası bir..
    12. Beşiktaş'tan dev transfer hamlesi
    13. Dünyanın en derin gölünde dalgalar dondu
    14. Fatih Terim veliahtını kendi..
    15. Kuzey Kore ve Güney Kore’nin beklenen..
    16. Avrupa Birliği'nden açıklama: Eğer..
    17. Bakan duyurdu! 30 bin kişiyi daha..
    18. 17 yaşındaki genç futbolcu kalp krizi..
    19. Meslek yüksekokulu mezunlarına 'kısa..
    20. Dolar haftaya nasıl başladı?
    Ünlü iş adamı çatıdan düşerek hayatını kaybetti
    Ünlü iş adamı çatıdan düşerek hayatını kaybetti
    İYİ Parti'de bir gün bile dayanamadı
    İYİ Parti'de bir gün bile dayanamadı
    Osman Baydemir'e büyük şok! Gözaltına alındı...
    Osman Baydemir'e büyük şok! Gözaltına alındı...
    Irak parlamentosundan ABD'yi şoke eden karar!
    Irak parlamentosundan ABD'yi şoke eden karar!
    Yunan askerler NATO'ya isyan etti: Reddediyoruz!
    Yunan askerler NATO'ya isyan etti: Reddediyoruz!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 07.01.2018
    Dünyaya çağrıda bulundu: ABD'yi durduralım, aksi halde...
    Dünyaya çağrıda bulundu: ABD'yi durduralım, aksi halde...
    ABD'den TSK'ya hain tuzak!
    ABD'den TSK'ya hain tuzak!