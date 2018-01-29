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Beşiktaş Gençlerbirliği maçına hazır

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Gençlerbirliği ile yarın yapacağı ilk maçın hazırlıklarını tamamladı.

29 Ocak 2018 Pazartesi 21:50
Beşiktaş Gençlerbirliği maçına hazır

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Gençlerbirliği ile yarın yapacağı ilk maçın hazırlıklarını tamamladı.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki idmanda siyah-beyazlılar, ilk bölümde pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun çalışmaları yaptı. Antrenman taktik programının yer aldığı uygulamalar, tam sahada oynanan çift kale taktik maç ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, antrenmanın ardından kampa girdi.

Haber Tarihi: 29 Ocak 2018 Pazartesi 21:50
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