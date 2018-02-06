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Beşiktaş Gençlerbirliği ile kupa rövanşına çıkıyor!

Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Gençlerbirliği ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor.

06 Şubat 2018 Salı 10:19
Beşiktaş Gençlerbirliği ile kupa rövanşına çıkıyor!

Ankara 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı Özgür Yankaya yönetecek, Mücadele ATV'den canlı yayınlanacak.

Vodafone Park'ta oynanan çeyrek final ilk maçında Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, yarınki rövanş karşılaşmasında tek farklı yenilgilerin yanı sıra birden fazla gol attığı iki farklı mağlubiyetlerde de turu geçen taraf olacak.

Bu sezon Türkiye Kupası serüvenine 5. turdan başlayan Beşiktaş, bu turda eşleştiği Grandmedical Manisaspor'u ilk maçta sahasında 9-0 yendi. Deplasmandaki rövanş mücadelesinde rakibiyle 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, son 16 turuna yükseldi.

Son 16 turunda Osmanlıspor'la eşleşen Beşiktaş, sahasındaki ilk maçı 4-1 kazanırken, başkentte oynanan rövanş mücadelesini 2-1 kaybetmesine rağmen çeyrek finale adını yazdırdı.

MUHTEMEL 11'LER

Gençlerbirliği

Hopf
Ahmet
Uğur
Politevich
Claro
Alper
Serdar
Guidileye
Khalili
Sessegnon
Parabia

Beşiktaş

Tolga
Gökhan
Pepe
Vida
Caner
Lens
Medel
Necip
Tolgay
Mustafa
Love

Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 10:19
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