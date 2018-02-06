Beşiktaş Gençlerbirliği ile kupa rövanşına çıkıyor!

Ankara 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı Özgür Yankaya yönetecek, Mücadele ATV'den canlı yayınlanacak.



Vodafone Park'ta oynanan çeyrek final ilk maçında Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, yarınki rövanş karşılaşmasında tek farklı yenilgilerin yanı sıra birden fazla gol attığı iki farklı mağlubiyetlerde de turu geçen taraf olacak.



Bu sezon Türkiye Kupası serüvenine 5. turdan başlayan Beşiktaş, bu turda eşleştiği Grandmedical Manisaspor'u ilk maçta sahasında 9-0 yendi. Deplasmandaki rövanş mücadelesinde rakibiyle 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, son 16 turuna yükseldi.



Son 16 turunda Osmanlıspor'la eşleşen Beşiktaş, sahasındaki ilk maçı 4-1 kazanırken, başkentte oynanan rövanş mücadelesini 2-1 kaybetmesine rağmen çeyrek finale adını yazdırdı.



MUHTEMEL 11'LER



Gençlerbirliği



Hopf

Ahmet

Uğur

Politevich

Claro

Alper

Serdar

Guidileye

Khalili

Sessegnon

Parabia



Beşiktaş



Tolga

Gökhan

Pepe

Vida

Caner

Lens

Medel

Necip

Tolgay

Mustafa

Love