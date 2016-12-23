Ligde 6 maçtır kaybediyor!
Süper Lig'de oynadığı son 6 maçtan mağlubiyetle ayrılarak lig tarihinin en kötü başlangıçlarından birine imza atan Gaziantepspor yarın Beşiktaş'la oynayacağı karşılaşma ile mağlubiyet serisine son vermek istiyor.
Maçı Serkan Çınar yönetecek!
Beşiktaş-Gaziantepspor arasında oynanacak Spor Toto Süper Lig'in 16. hafta mücadelesini Serkan Çınar yönetecek.
Beşiktaş Gaziantepspor mücadelesi ne zaman oynanacak?
Beşiktaş-Gaziantepspor mücadelesi yarın saat 19.00'da Vodafone Arena Stadyumu'nda oynanacak