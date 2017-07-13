Altınbaş Üniversitesi
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Beşiktaş formalarına büyük ilgi

Siyah-beyazlı kulüp, ilk günde geçen yılın aynı dönemine göre 7 kat fazla forma satışı gerçekleştirildiğini duyurdu.

13 Temmuz 2017 Perşembe 11:30
Beşiktaş formalarına büyük ilgi

Süper Lig'de son iki sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaş Futbol Takımı'nın dün satışa sunulan yeni formalarına taraftarların ilgisi yüksek oldu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 2017-2018 sezonu için yeni tasarlanan formaların satışına dün başlandığı hatırlatılarak, "Geçen yıla nazaran ilk gün 7 kat daha fazla forma satışı gerçekleştirildi" denildi.

Kulüp, yeni sezon formalarına gösterilen ilgiden dolayı siyah-beyazlı taraftarlara da teşekkür etti

 

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2017 Perşembe 11:30
  1. Beşiktaş
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    O üniversitede bomba alarmı... Binlerce öğrenci tahliye edildi
    1. O üniversitede bomba alarmı.....
    2. Polis, yaşlı ve hasta kadını elleriyle..
    3. Sıcaktan bunalan köpeğin fıskiyeyle..
    4. PKK adına para toplayan Alman..
    5. Yola fırlayan çocuğa otomobil çarptı
    6. 15 Temmuz şehitleri için 249 keklik..
    7. FETÖ’nün yeni finans kaynağı ortaya..
    8. Toprağın altından uyuşturucu çıkardılar
    9. 200 milyar dolarlık dev satış!
    10. "1 dolara göğüslerindeki bayrağı,..
    11. ''Salatu Selam 15 Temmuz'un simgesi..
    12. 'Şehit olmak için yarışan bir ümmet..
    13. Halı sahanın ortasında ölüm
    14. "Hainlere ihanetin hesabını soracağız"
    15. Fiyatları düştükçe düştü! Neredeyse..
    16. Bakan Eroğlu'nu yakalamak isteyen..
    17. "OHAL'in sınırlarını biz belirleriz"
    18. 15 Temmuz gecesi Kara Harp Okulu'nda..
    19. Suikast timi sanıklarına 'idam..
    20. "Darbe girişimi olsa yine sokağa..
    Arap Birliği'nde yüksek gerilim: Toplantıyı terk etti
    Arap Birliği'nde yüksek gerilim: Toplantıyı terk etti
    ''Başörtüsü takmayın, sakal bırakmayın''
    ''Başörtüsü takmayın, sakal bırakmayın''
    Türk sinemasında bir vefasızlık daha!
    Türk sinemasında bir vefasızlık daha!
    Gözaltına alınan yönetmenin evinden bakın kim çıktı!
    Gözaltına alınan yönetmenin evinden bakın kim çıktı!