Beşiktaş fırsatı tepti

Süper Lig'de 9. haftanın son maçında Beşiktaş, taraftarı önünde Medipol Başekşehir ile karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada Beşiktaş ile Medipol Başakşehir 1-1 berabere kaldı.

Başakşehir'in golünü 89. dakikada Kerim Frei kaydetti. Beşliktaş bu gole 90+3. dakikada Tosic'in golüyle cevap verdi.

Bu sonucun ardından Beşiktaş, Süper Lig'de puanını 15'e çıkarırken, Medipol Başakşehir'in puanı 17 oldu.

Beşiktaş, ligin bir sonraki haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak. Medipol Başakşehir ise 10. haftada sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşı karşıya gelecek.