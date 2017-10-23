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Beşiktaş fırsatı tepti

Süper Lig'de 3 haftadır galibiyet yüzü görmeyen Beşiktaş, Medipol Başakşehir'den de çelme yedi.

23 Ekim 2017 Pazartesi 22:06
Beşiktaş fırsatı tepti

Süper Lig'de 9. haftanın son maçında Beşiktaş, taraftarı önünde Medipol Başekşehir ile karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada Beşiktaş ile Medipol Başakşehir 1-1 berabere kaldı.

Başakşehir'in golünü 89. dakikada Kerim Frei kaydetti. Beşliktaş bu gole 90+3. dakikada Tosic'in golüyle cevap verdi.

Bu sonucun ardından Beşiktaş, Süper Lig'de puanını 15'e çıkarırken, Medipol Başakşehir'in puanı 17 oldu.

Beşiktaş, ligin bir sonraki haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak. Medipol Başakşehir ise 10. haftada sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşı karşıya gelecek.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2017 Pazartesi 22:06
  1. beşiktaş
  2. bjk
  3. başakşehir
  • UgurUgur4 sa önce
    Canerin hakemin arkasındansağlam küfür ettiğini zannediyorum. Ağzı okunduğunda bayağı ağır küfür. Şimdi burda hakem hiç birşey yapmıyor. Yani yapamıyor. Buda hakemin baskı altında maç yönetiyor olmalarının göstergesi.
  • ikraikra13 sa önce
    Bunun diger adi,gs birsey kaybetmedi bu hafta..
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