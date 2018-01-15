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Beşiktaş FIFA'lık oldu!

Kartal’ın sağlık kontrolünden geçirdiği Larin hala Orlando City’nin kadrosunda görülüyor.

15 Ocak 2018 Pazartesi 11:12
Beşiktaş FIFA'lık oldu!

Kara Kartal, Larin'i sağlık kontrolünden geçirdi ama oyuncu hakkındaki spekülasyonlar bitmiyor. Orlando City, 22 yaşındaki forvetin 2019'a kadar sözleşme futbolcuları olduğunu belirtirken, Beşiktaş ise aralık ayında biten sözleşmenin ABD kulübü tarafından tek taraflı uzatıldığını öne sürdü. MLS'nin 14 Aralık tarihinde güncellenen sitesinde ise Larin opsiyonu kullanılan isimler arasında yer alıyor ve MLS yönetimi oyuncunun sözleşmesinin uzatıldığını teyit ediyor. Beşiktaş yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada herhangi bir tersliğin çıkmayacağını kaydedip "Böyle bir durum olması halinde maddi yükümlülük Larin'e ait. FIFA böyle durumlarda oyuncunun oynamak istediği kulübe göre hareket eder" demişti.

NEYMAR DAVASINA DA BAKTI

Orlando City cephesinde ise dün yeni gelişmeler yaşandı. ABD ekibi konuyu yargıya taşımaya karar verirken, daha önce Neymar, Marcos Motta, Guerrero gibi futbolcuların temsilciliğini yapmış bir avukat ile anlaştığı açıklandı.

MLS'de 2015'ten beri 13 kafa golü atan Larin, hava toplarında çok etkili.

Haber Tarihi: 15 Ocak 2018 Pazartesi 11:12
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