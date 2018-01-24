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Beşiktaş FETÖ mağduru oldu!

Maliye Bakanlığı, kapatılan Zaman Gazetesi'nin Beşiktaş'a loca kirası için ödediği yaklaşık 500 bin doları faiziyle birlikte geri istedi.

24 Ocak 2018 Çarşamba 09:50
Beşiktaş FETÖ mağduru oldu!

Bakanlık, Feza Gazetecilik A.Ş.’nin (Zaman Gazetesi) OHAL kapsamında kapatılmış olması sebebiyle, loca bedeli olarak ödenen 499 bin 765 doların geriye alınması için talepte bulundu. İstanbul 14. Asliye Hukuk’ta görülen dava için siyah-beyazlılar gerekli cevabı mahkemeye gönderdi.

Bir yandan sportif zeminde yarışan, diğer yandan da halka açık bir şirket olmasından dolayı sorumlulukları bulunan Beşiktaş, 6 aylık finansal raporunu Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) sundu.

Milliyet'te yer alan habere göre; Siyah-beyazlıların ayrıntılı raporunda ilginç bilgiler ortaya çıkarken, Beşiktaş’ın da dolaylı yoldan terör örgütü FETÖ’nün mağdurları arasında olduğu görüldü.

İşte siyah-beyazlıların raporu ve içindeki bazı davalar şöyle:

1) Maliye Bakanlığı tarafından İstanbul 14 Asliye Hukuk Mahkemesi’ne yapılan başvuruda, Feza Gazetecilik A.Ş.’nin (Zaman Gazetesi) OHAL kapsamında kapatılmış olması sebebiyle şirkete ödenmiş olan 499 bin 765 ABD Doları tutarındaki loca bedelinin 24 Ağustos 2016 tarihinden itibaren işleyecek faizi ile birlikte tahsili istendi. Siyah-beyazlılar, dava dilekçesine karşı cevaplarını mahkemeye sundu.

Bilindiği gibi siyah-beyazlılarda localar üç yıllık kiralanıyor ve bunların bedeli 35 bin dolar ile 300 bin dolar arasında değişiyor.

2) Vincent Aboubakar, 252 bin 137 Avro tutarındaki alacağın tahsili talebiyle icra takibi başlattı ve takip kesinleşti.

3) Ryan Babel’in menajeri Semih Usta tarafından Beşiktaş aleyhine TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK) nezdinde dava açıldı. Kurul, 14 Kasım 2017’de Usta’ya 100 bin euronun faiziyle birlikte ödenmesini, ayrıca yargılama giderinin de karşılanmasını istedi.

Kira için de icra takibi

4) Vodafone Stadı’nın yapıldığı dönemde Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynayan Beşiktaş’a sahayı kiralayan İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu, siyah-beyazlılar aleyhine 354 bin TL tutarındaki asıl alacağın tahsili talebiyle icra takibi başlattı.

Takip konusu asıl alacağın 30 bin liralık kısmına itiraz eden Beşiktaş Kulübü, 70 bin TL’lik kısmi ödeme yaptı.

Haber Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 09:50
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