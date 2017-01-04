Beşiktaş Eto'yu istiyor!

Beşiktaş yönetimi Kamerun'lu futbolcu Eto'o için Antalyaspor ile bir kez daha masaya oturdu. İki takım Belek'te kamp yaparken siyah-beyazlı yöneticiler Akdeniz kulübünün yöneticileriyle bir araya gelerek Eto'o için 2 yeni teklif yaptılar. Beşiktaş yönetimi Antalyaspor'a Eto'o'nun yarım sezonluk kiralanması için 500 bin euro ile birlikte Ömer Şişmanoğlu, Veli Kavlak ve genç oyuncu Muhammed Enes'i kiralık olarak teklif etti. Antalyaspor'a yapılan 2. teklifin ise Eto'o'nun 1 milyon euro bonservis bedeliyle verilmesi olduğu ortaya çıktı. Fakat Antalyaspor Kamerun'lu futbolcunun bonservisi için 2 milyon euro istedi.

Anlaşma sağlanmaya çalışılıyor!

Eto'o'nun Antalyaspor'dan ayrılmak istemesi nedeniyle futbolcunun en iyi rakamla gözden çıkarmayı düşünen Akdeniz kulübünün Beşiktaş'a çekimser yaklaştığı belirlendi. Kendi aralarında bir durum değerlendirmesi yapacak olan Antalyaspor bugün ya da yarın siyah-beyazlı takımla bir araya gelerek anlaşma zemini arayacak. Antalyaspor'un Eto'o'ya yurt dışından teklifler yapıldığını öne sürmesi Beşiktaş'ın karşısına çıkan en büyük engel olarak gösteriliyor. Siyah-beyazlı yönetimin Eto'o'nun durumunu bu hafta içinde karara bağlaması bekleniyor.

Eto'o Beşiktaş'ta oynamak istiyor!

Eto'o Antalyaspor'un Beşiktaş'la yaptığı görüşmeleri yakından takip ediyor. Kamerun'lu futbolcunun siyah-beyazlı takımda oynamayı çok istediği biliniyor.