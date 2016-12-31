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Beşiktaş Eto'o'nun alternatifini buldu: Wilfried Bony

Beşiktaş yönetimi Samuel Eto'o transferi için girişimlerine devam ediyor. Antalyaspor ile görüşmelerini sürdüren yönetim, Stoke City forma giyen Wilfried Bony'i de gündemine aldı.

Beşiktaş Eto'o'nun alternatifini buldu: Wilfried Bony
Eklenme: 31 Aralık 2016, 17:57
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Beşiktaş, Samuel Eto'o'dan vazgeçmiyor. Devre arası transfer döneminde yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen siyah beyazlılar, temaslarına devam ediyor.

Antalyaspor ile yapılan ilk görüşmede Kerim Frei'ı kiralık, Ömer Şişmanoğlu'nu bonservisi ile Akdeniz ekibine öneren siyah beyazlılar, istediği sonucu alamadı. Kerim'in takımdan ayrılmak istememesi, görüşmelerin tıkanmasına neden oldu. Ayrıca Antalyaspor yönetiminin Eto'o'yu kadroda tutma düşüncesi de pazarlıkları durma noktasına getirdi.

Transferde ısrarlı olan Beşiktaş, Antalyaspor'a yeni bir teklif yapmaya hazırlanıyor. Ömer'in yanı sıra 1 milyon Euro bonservis bedelini gözden çıkarak siyah beyazlılar, ocak ayının ilk günlerinde yeniden masaya oturacak.

 

Eto'o transferinin gerçekleşmemesi halinde rotasını İngiltere'ye çevirecek olan yönetim, Wilfried Bony'yi de gündemine aldı. Bonservisi Manchester City'de olan Bony, kiralık olarak Stoke City forması giyiyor.

Eto'o'nun kadroya katılamaması halinde İngiliz ekibi ile görüşecek ola siyah beyazlılar, 28 yaşındaki oyuncuyu kiralamayı planlıyor. Bu sezon 11 maçta oynayan Bony, fileleri 2 kez havalandırabildi.

 
Etiketlerbeşiktaşwilfred bonytransfereto'o
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