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''Beşiktaş dünya çapında bir kulüp''

Beşiktaş'ın yeni transfer Alvaro Negredo ve Başkan Fikret orman imza töreninde açıklamalarda bulunuyor.

04 Ağustos 2017 Cuma 12:24
''Beşiktaş dünya çapında bir kulüp''

Beşiktaş dünya çapında bir kulüp

Vodafone Park muhteşem bir stat. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Menajerim Beşiktaş'ın teklifini iletti, çok uzun sürmedi ben de gelmeye hevesliydim. Beşiktaş ailesine katılmak için çok hevesliydim. Beşiktaş dünya çapında bir kulüp o slogan çok orijinal.

Beşiktaş'a yardımcı olmak için geldim

Beşiktaş taraftarı bu videodan sonra artmıştır. Beşiktaş şöhreti gün geçtikçe artıyor. Ben de birini arayacağım heralde. Ben de Beşiktaş'a yardımcı olmak için geldim. Bu takımı tepede tutmak için elimden geleni yapacağım.

Matador lakabını seviyorum

İstanbul'da tanıdıklarım vardı, Pepe ile de konuştum. Kimse olumsuz bir şey söylemedi. Yeniden şampiyonluk istiyorum. Beşiktaş taraftarının mükemmel ilgisinden dolayı buradayım. Beşiktaş taraftarının birçok videosunu izledim. Şu an onlarla alakalı konuşurken bile tüylerim diken diken oluyor. İspanya'da birkaç tane lakabım vardı. Canavar, köpekbalığı, matador... En iyisi matador. Herkes böyle taraftarın karşısında oynamak ister. Onların önünde çıkacağım ilk maçı heyecanla bekliyorum. Forvetlerin hedefleri attığı en çok gol sayısını geçmek. 35 gol atarım. İdolüm Brezilyalı Ronaldo. Real Madrid'in 2. takımında oynarken o, A takımda oynuyordu. Aynı sahada antrenmana çıkma şansı buldum. Beşiktaş'ta forma numaram 9 olacak.

Dün akşam başkanla beraber yemek yedim. Bir kere daha ne kadar doğru bir yerde olduğumu anladım.

Başkan Fikret Orman'ın açıklamaları şöyle;

Negredo transferiyle beraber taraftarımızın mutlu olduğunu düşünüyorum. Allah utandırmasın. "Negredo'yu çok istedik. Kendisi de çok istekliydi. Biz transferleri karşılıklı istekle yapıyoruz. İşimizin en önemli parçası, taraftarımızı mutlu etmek. Taraftarlar Negredo transferinden dolayı mutludur diye düşünüyorum.

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2017 Cuma 12:24
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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