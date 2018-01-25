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Beşiktaş Cyle Larin için FIFA'ya başvurdu

Beşiktaş yönetimi, Larin için FIFA’ya başvurdu ve geçici lisans istedi Orlando City kulübü ise hala “Bizimle olması gerekli” diye direniyor.

25 Ocak 2018 Perşembe 09:37
Beşiktaş Cyle Larin için FIFA'ya başvurdu

Kadrosunu yeni isimlerle güçlendirme çalışmalarını sürdüren siyah- beyazlılarda, Orlando City'den alınan Cyle Larin konusundaki bilinmezlik halen sürüyor.

Geçen hafta İstanbul'a gelen ve sağlık kontrolünden geçirilen, ardından da önceki akşam takımla birlikte çalışmalara başlayan Larin için Beşiktaş, FIFA'ya "geçici lisans" başvurusu yaptı. Kulüp avukatları bir hafta içinde Kanadalı için geçici lisansın geleceği müjdesini verirken, hukuki sürecin de başlayacağını ve yaklaşık 6 ay süreceğini hatırlattılar. Larin'in Beşiktaş'ta oynamak istemesinin avantaj olduğunu, Orlando'nun bu dakikadan sonra çok fazla yapacak bir şeyi olmadığını iddia ettiler.

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Bu arada MLS ekibi Orlando City ise, Larin'in sözleşmeli oyuncuları olduğu konusunda ısrarını sürdürüyor.

Orlando City Teknik Direktörü Jason Kreis, Kanadalı oyuncunun kesinlikle antrenmanda yer alacağını düşündüğünü belirterek, "İlk önce ve en önemlisi, Cyle sözleşmeli bir Orlando City oyuncusu. Burada olması gerekiyordu. Burada olmaması hakkında insanlar ne konuşur bilemem" ifadelerini kullandı. (Takvim)

Haber Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 09:37
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