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Beşiktaş, Çin'de Schalke ile karşılaşacak

Beşiktaş Çin kampında Schalke ile hazırlık maçına çıkıyor.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 10:28
Beşiktaş, Çin'de Schalke ile karşılaşacak

Beşiktaş, Çin'deki ilk maçında Bundesliga temsilcisi Schalke 04 ile karşı karşıya gelecek. Zhuhai Sports Center'da oynanacak karşılaşma TSİ ile 15:00'te başlayacak. Mücadele D-Smart platformunda yer Smart Spor kanalından yayınlanacak.

Siyah-beyazlılar karşılaşmanın ardından İstanbul'a dönecek. Kartal, İstanbul'da kısa bir konaklama sonrası kamp çalışmaları için 23 Temmuz Pazar günü İspanya'ya gidecek.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 10:28
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