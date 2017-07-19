Beşiktaş, Çin'de Schalke ile karşılaşacak
Beşiktaş Çin kampında Schalke ile hazırlık maçına çıkıyor.19 Temmuz 2017 Çarşamba 10:28
Beşiktaş, Çin'deki ilk maçında Bundesliga temsilcisi Schalke 04 ile karşı karşıya gelecek. Zhuhai Sports Center'da oynanacak karşılaşma TSİ ile 15:00'te başlayacak. Mücadele D-Smart platformunda yer Smart Spor kanalından yayınlanacak.
Siyah-beyazlılar karşılaşmanın ardından İstanbul'a dönecek. Kartal, İstanbul'da kısa bir konaklama sonrası kamp çalışmaları için 23 Temmuz Pazar günü İspanya'ya gidecek.