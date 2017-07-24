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Beşiktaş Çınar'ı KAP'a bildirdi

Beşiktaş, Gaziantepspor'dan Orkan Çınar'ın transferi konusunda görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 10:17
Beşiktaş Çınar'ı KAP'a bildirdi

Beşiktaş, Gaziantepspor'un 21 yaşındaki kanat oyuncusu Orkan Çınar'ı kadrosuna katıyor. Siyah beyazlılar, KAP'a yaptığı bildirimde futbolcunun transferi için kulübüyle görüşmelere başlandığını açıkladı.

Orkan Çınar'ın bugün sağlık kontrollerinden geçeceği ve Beşiktaş'ın İspanya kampına katılacağı belilrtildi. Siyah beyazlı kulübün 21 yaşındaki futbolcu için 450 bin Euro bonservis bedeli ödemesi bekleniyor.

Orkan Çınar geçtiğimiz sezon, 21 resmi maçta 3 gol atmış, 1 de asist yapmıştı.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2017 Pazartesi 10:17
  1. Beşiktaş
  2. Gaziantep
  3. İspanya
  4. Gaziantepspor
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