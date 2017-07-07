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Beşiktaş, Çınar ile anlaştı

Beşiktaş, geçen yıl yüksek bonservis fiyatı nedeniyle almadığı genç futbolcunun transferi için Gaziantepspor ile anlaşmaya vardı.

07 Temmuz 2017 Cuma 09:57
Beşiktaş, Çınar ile anlaştı

Beşiktaş, geçen yıl da istediği ancak kulübünün yüksek fiyat istemesi nedeniyle almaktan vazgeçtiği Orkan Çınar’da bu kez mutlu sona çok yakın. Siyah beyazlılar, 21 yaşındaki kanat oyuncusunun transferi için Gaziantepspor ile anlaşmaya vardı. Futbolcuyla daha önce el sıkışan Beşiktaş yöneticilerinin birkaç gün içinde resmi sözleşme imzalamaları bekleniyor.

21 MAÇTA FORMA GİYDİ

Seri çalımları, sürati ve etkili şutlarıyla bilinen Orkan Çınar, sakatlıklar nedeniyle geçen sezon 21 maçta forma giyebildi. Bu karşılaşmalarda 3 gol atıp, 1 asist yapan genç oyuncu, futbol eğitimini Almanya’da Wolfsburg alt yapısında aldı. 2015’te Gaziantepspor’a transfer olan Orkan, iki kez ayağı kırıldığı için aylarca sahalardan uzak kaldı. Bonservisi için 800 bin Euro ödenecek olan Orkan Çınar, her iki kanatta da oynayabiliyor.

ORKAN ÇINAR KİMDİR?

Doğum tarihi: 29 Ocak 1996
Doğum yeri: Dortmund
Boy: 1.78 metre
Mevkii: Orta saha, sağ kanat
Oynadığı kulüpler: Wolfsburg, Greuther Fürth, Gaziantepspor

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2017 Cuma 09:57
  1. NEŞİKTAŞ
  2. GAZİANTEPSPOR
  3. SÜPER LİG
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