Beşiktaş Çin yolcusu! Resmen açıklandı...

İşte kulüpten yapılan Çin açıklaması

Son iki sezondur Türkiye Futbol Süper Ligi’nin Şampiyonu Beşiktaşımız, Çin’e gidiyor. Shangai ve Guangzhou şehirlerine de ziyaretlerde bulunacak olan Yönetim Kurulumuz, teknik ekibimiz ve futbolcularımız, 19 Temmuz’da Zhuhai’de Alman devi FC Schalke 04 ile özel bir maça da çıkacak.

Türkiye Futbol Süper Ligi’nde son iki sezonun şampiyonluğunun yanı sıra Avrupa Ligi’nde de geçtiğimiz sezonun çeyrek finalisti olan Beşiktaş'ın Çin seyahati başlıyor. Kadrosunda Ricardo Queresma, Ryan Babel, Anderson Talisca ve bu yıl Real Madrid’den transfer edilen Pepe gibi yıldızları barındıran Beşiktaş, 19 Temmuz Çarşamba günü Çin’in Zhuhai kentinde Alman temsilcisi FC Schalke 04 ile özel bir maça çıkacak. Başkanımız Fikret Orman, Çin gezisi sırasında Çinli Futbol Yetkilileri ile temaslarda bulunacak.

Hedef 100 milyon taraftar

Beşiktaş’ı global bir marka haline getirmek istediklerini ifade eden Başkanımız Fikret Orman, “Bu hedefimiz doğrultusunda en önemli adımı atarak Çin’e gidiyor ve globalleşme projemizi burada başlatıyoruz. Beşiktaş JK olarak hedefimiz tüm dünyadan 100 milyon taraftara sahip olmak. Uzak Doğu pazarında attığımız bu adımlar, Türkiye ile Çin arasındaki ekonomik, sosyal ve sportif işbirliklerine de katkı sağlayacak. 2018 yılının Çin’de ‘Türk Yılı’ olarak kutlanacak olması da, Çin’i bizim için çok daha cazip hale getiriyor. Çin, ekonomik büyüklüğünün dışında son yıllarda sportif anlamda da ciddi atılımlar gerçekleştiriyor. Beşiktaş JK olarak vizyoner bir bakış açısıyla Çin’deki gelişmeleri her zaman yakından takip edeceğiz” dedi.

Çin Büyükelçisi Şampiyonluk Balosu’na katıldı

Beşiktaş’ın Çin ile sportif ilişkilerinin başlangıcı şerefine Çin Büyükelçisi Yu Hongyang, 6 Temmuz’da gerçekleştirilen Şampiyonluk Balosu’na katılmak için Ankara’dan İstanbul’a gelmişti. Büyükelçi Yu Hongyang’ı aralarında görmekten dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu belirten Başkanımız Fikret Orman, “Beşiktaş; Demba Ba, Ersan Gülüm ve Ahmet Dursun gibi transferlerle Çin futboluna Türkiye’den en çok oyuncu transfer eden takım oldu. Önümüzdeki günlerde Çin’e gerçekleştireceğimiz ziyaretimiz neticesinde Çin, Beşiktaş’ın yıldız oyuncularını daha yakından tanıma fırsatı bulacak. Bundan sonra her yıl Çin’de bir turnuvaya katılmak ve futbolun ortak dilini kullanarak Çin ve Türkiye arasındaki ilişkilerin daha da gelişmesine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Bu ziyaret aynı zamanda Türk halkının Çin kültürünü ve futbolunu yakından tanıması için de bir fırsat yaratacak. Türk basınının da bu ziyarete büyük ilgi göstermesini bekliyoruz” dedi.