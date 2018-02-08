THY Gezi Sayfası - Nevşehir
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Beşiktaş çıldırtan iddiaya yanıt verdi!

Beşiktaş, Alvaro Negredo için "Galatasaray ve Fenerbahçe'ye bedavaya transfer olmadı, Beşiktaş parayla aldı" iddiasına cevap verdi.

08 Şubat 2018 Perşembe 16:26
Beşiktaş çıldırtan iddiaya yanıt verdi!

Beşiktaş Kulübü, Habertürk Gazetesi'nde Atilla Türker'in "Alvaro Negredo'yu Galatasaray ve Fenerbahçe bedavaya almadı Beşiktaş 2.5 milyon Euro ödedi" iddiasına yanıt geldi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Negredo'nun bedava transfer edilebilecek bir durumdaymış gibi gösterildiği yazıda, kulübümüzün 4 milyon Avro'nun üzerinde zarara uğratıldığı iması kabul edilemez. Bahsi geçen konuda elinde herhangi bir belge veya bilgi olan kim var ise, bunları derhal kamuoyu ile paylaşmaya davet ediyoruz. Yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağımızı kamuoyuna duyurur, taraftarlarımızın bu tip kurgu haberleri ciddiye almamasını önemle rica ederiz." denildi.

İŞTE BEŞİKTAŞ KULÜBÜ'NÜN AÇIKLAMASI...

"Habertürk yazarlarından Atilla Türker'in bugünkü yazısında futbolcumuz Negredo'nun transferiyle ilgili ortaya attığı iddia gerçeklerden uzak, aslı olmayan söylentilerden kurgulanmıştır.

Negredo'nun bedava transfer edilebilecek bir durumdaymış gibi gösterildiği yazıda, kulübümüzün 4 milyon Avro'nun üzerinde zarara uğratıldığı iması kabul edilemez.

Tüm transfer çalışmalarında olduğu gibi, kulübümüz menfaatleri sonuna kadar gözetilerek transferler gerçekleştirilmektedir.

Bahsi geçen konuda elinde herhangi bir belge veya bilgi olan kim var ise, bunları derhal kamuoyu ile paylaşmaya davet ediyoruz.

Hiçbir belgeye dayanmayan, dedikodudan öte temeli olmayan bu haberle ilgili yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağımızı kamuoyuna duyurur, taraftarlarımızın bu tip kurgu haberleri ciddiye almamasını önemle rica ederiz.

Saygılarımızla,

Beşiktaş JK"

Haber Tarihi: 08 Şubat 2018 Perşembe 16:26
  1. Beşiktaş Haberleri
  2. Beşiktaş

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'ye rağmen Katar Emiri'nden kritik görüşme!
    1. ABD'ye rağmen Katar Emiri'nden kritik..
    2. İşte Putin'in rakipleri
    3. Rusya ABD'ye patladı! Savaş uçakları..
    4. AP'de kabul edildi! Türkiye hakkında..
    5. Gümrükte büyük operasyon! 59 kişi..
    6. ABD ve Fransa için çarpıcı iddia:..
    7. Burdur Valisi Yılmaz'dan alkışlanacak..
    8. Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye..
    9. Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat..
    10. Ankara'daki patlamanın nedeni belli..
    11. Doğu Guta ve İdlib’te ölü sayısı 180’i..
    12. İSKİ'den flaş açıklama! Su sıkıntısı...
    13. Erzurum'da 50 bin liralık ziynet..
    14. Sigaranın tek nefeste vücuda verdiği..
    15. FETÖ'nün 'adliye yapılanması'nı tek..
    16. Türk tanklarına görünmeyen koruma..
    17. MHK'dan Fenerbahçe'ye yanıt: Hukuki..
    18. İçişleri Bakanlığı'ndan Kırklareli..
    19. Tarihe damga vurmuş bir şehir: Trabzon
    20. İstanbulkart'ta yeni dönem!
    Müneccim olmaya gerek yok! Şehitlerin sorumlusu...
    Müneccim olmaya gerek yok! Şehitlerin sorumlusu...
    ABD'nin büyük endişesi: Türkiye YPG'yi...
    ABD'nin büyük endişesi: Türkiye YPG'yi...
    Anlaşmaya varıldı... Türkiye'ye geliyor
    Anlaşmaya varıldı... Türkiye'ye geliyor
    Son dakika... Kilis’ten acı haber… Şehit ve yaralılarımız var
    Son dakika... Kilis’ten acı haber… Şehit ve yaralılarımız var
    Deşifre oldu...İşte MİT'teki köstebek!
    Deşifre oldu...İşte MİT'teki köstebek!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 08.02.2018
    Ses yarışmasını kazandı, siyonistler kudurdu
    Ses yarışmasını kazandı, siyonistler kudurdu
    Abdullah Gül'den 'kanal' iddialarına cevap verdi
    Abdullah Gül'den 'kanal' iddialarına cevap verdi